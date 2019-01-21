Блогер с Тайваня погибла при очередном восхождении в купальнике

Жительница Тайваня Джиджи Ву, прославившаяся своими восхождениями в купальнике, погибла, сорвавшись в ущелье во время очередного приключения в горах. Как передает Daily Mail, после падения она смогла вызвать помощь по телефону, но из-за плохой погоды спасатели не могли добраться до нее в субботу.

В результате женщина скончалась от переохлаждения. Ее тело было обнаружено лишь в понедельник в одном из ущелий национального заповедника "Юйшань" в центральной части острова.

36-летняя Ву пыталась взобраться на самую высокую вершину Тайваня. Сорвавшись с 20-метровой высоты, она позвонила в службу спасения со спутникового телефона, который был при ней. При этом она сообщила, что не может двигаться. Вертолеты трижды пытались добраться до нее, но из-за плохих погодных условий не смогли сделать этого. В итоге на поиски отправились две наземные группы. Тело женщины было обнаружено по маяку.

По предварительным данным, Ву пролежала без движения на дне ущелья более 40 часов. Ночная температура в этом районе часто опускается ниже ноля градусов.

Джиджи Ву прославилась многочисленными фотографиями в купальниках, сделанными на вершинах гор. Как рассказывала она сама, такое хобби у нее появилось после того, как она проиграла спор одному из друзей. В итоге ей пришлось лезть на гору и фотографироваться в купальнике. За четыре года она успела совершить почти 100 восхождений.