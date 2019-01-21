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21.01.2019 19:22
Рубрика: В мире

А была ли девочка

СМИ нашли малолетнего "свидетеля" в деле Скрипалей
Текст: Марина Алешина
Российская газета - Федеральный выпуск № 12(7770)
В Британии продолжают появляться новые утечки по "делу Солсбери". На этот раз местные СМИ предъявили общественности доселе неизвестную свидетельницу, причем несовершеннолетнюю, которая якобы обнаружила на скамейке экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Правда, показания девочки противоречат всему, что британцы ранее сообщали о событиях 4 марта 2018 года.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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"Жертвам отравления "новичком" оказала первую помощь девочка-подросток" - с таким сенсационным заголовком вышла The Guardian. Эта газета в прошлом году публиковала свидетельства сержанта Трейси Холлоуэй и констебля Алекса Коллинза, утверждавших, что именно они нашли без сознания и пытались реанимировать Скрипалей. Затем Британия следила за судьбой другого полицейского - Ника Бейли, который после контакта с жертвами покушения был госпитализирован с некими "серьезными симптомами". Но теперь выясняется, что первой к Скрипалям подошла все же 16-летняя Эбигейл Маккорт. Она как раз проходила мимо вместе со своей мамой Элисон, оказавшейся, к слову, старшей медсестрой в звании полковника вооруженных сил королевства. Школьница, по ее словам, решила, что у мужчины и женщины случился сердечный приступ, и "применила навыки оказания неотложной помощи, полученные на уроках начальной военной подготовки". Радиостанция Spire FM даже вручила Эбигейл награду "Местный герой", на которую девочку выдвинула ее мать. Кстати, подростка проверили "на предмет заражения смертельным нервно-паралитическим веществом", пишет The Guardian, не сообщая о результатах "клинических тестов". Судя всему, действие яда на девочку не распространилось.

В мире Европа Великобритания Отравление Сергея Скрипаля
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