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21.01.2019 23:17
Рубрика: В мире

Загадки от Мэй

Британский премьер представила "план Б" по "брекзиту"
Текст: Константин Волков, Юрий Когалов
Российская газета - Столичный выпуск № 12(7770)
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник представила в Палате общин свой "план Б" относительно процедуры выхода Соединенного Королевства из Европейского союза. Фактически он свелся к обещанию предоставить парламенту возможность играть более активную роль при обсуждении будущей сделки с Брюсселем и что в будущем министр по делам "брекзита" будет информировать избранные комитеты, чтобы заявления депутатов не подрывали переговорную позицию правительства.

В остальном Мэй осталась на прежних позициях. "Многие обеспокоены тем, что Британия может выйти из ЕС без "сделки". Некоторые хотят, чтобы мы исключили такой вариант. Но правильный путь - это одобрить предлагаемое правительством соглашение", - заявила премьер.

Британские депутаты подготовили поправки к новому плану Мэй по Brexit

"Мне не нравится идея второго референдума, наша задача - реализовать результаты первого референдума. Я не верю, что большая часть Палаты общин поддерживает эту идею. Новый референдум нанесет ущерб единству страны и подорвет веру в демократию", - отметила Мэй. Отвергла она и возможность внесения изменений в Белфастское соглашение, которые могли бы решить проблему Северной Ирландии. Также Мэй высказалась против продления действия статьи 50 Лиссабонского соглашения. По ее словам, это лишь отсрочит "брекзит", но не исключит вариант выхода Британии из ЕС без "сделки".

Голосование по запасному сценарию "постразводного процесса" с ЕС вместе со всеми поправками, внесенными депутатами, намечено на 29 января.

Комментарий

Тимофей Бордачев, программный директор дискуссионного клуба "Валдай":

Повторный референдум и сохранение Британии в составе союза - это идеальный вариант для Брюсселя, за спиной которого стоят Германия и Франция. Его результат, скорее всего, будет отрицательным для сторонников выхода, и королевство попросится в ЕС, что позволит лишить Лондон многочисленных привилегий, накопленных за время участия в процессе евроинтеграции. Собственно, в этом заключалась позиция Брюсселя, который поставил вопрос о прозрачности границы между Северной Ирландией и республикой Ирландия в качестве центрального. Смысл был в том, чтобы сделать возможное соглашение в принципе нереализуемым - ведь прозрачность границы означает фактическую потерю Лондоном суверенитета над территорией Ольстера. Альтернатива - жесткий "брекзит" с катастрофическими последствиями для британской экономики. Сейчас Тереза Мэй стоит перед выбором между унизительным возвращением в ЕС и серьезными экономическими проблемами для страны. А Брюссель создает ситуацию, когда страна, пожелавшая выйти из союза, либо несет тяжелейшие последствия, либо с позором возвращается в состав Евросоюза. В случае назначения повторного референдума, 27 стран ЕС будут готовы предоставить Лондону сколько угодно времени на его подготовку - ведь они все равно остаются "выигрывающей стороной".

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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