Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник представила свой план "Б" относительно процедуры выхода Соединенного Королевства из Европейского союза. На момент подписания номера было неизвестно то, как закончилось ее выступление в Палате общин.

Мэй должна была попытаться найти вариант, который устроил бы депутатов, поскольку выход из ЕС без сделки грозит Британии катастрофой. В чем именно заключается этот план "Б", оставалось загадкой. Как заявила премьер членам своего кабинета, она намеревалась предложить "некий подход" по проблеме Северной Ирландии, население которой боится, что выход королевства из ЕС приведет к закрытию границ и централизации власти в стране. Однако никаких деталей своих предложений она так и не озвучила. Британские эксперты выражали опасение, что в итоге премьер ограничится общими словами.

Голосование по запасному сценарию "постразводного процесса" с ЕС вместе со всеми поправками, внесенными депутатами, намечено на 29 января. Одна из межпартийных групп намерена добиться того, чтобы парламентарии получили возможность провести голосование по вопросу о путях приостановки действия статьи 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе, которая устанавливает регламент и сроки выхода страны из ЕС. Другая группа намерена поставить вопрос о получении парламентом права продлевать действие этой самой статьи, что позволит отодвинуть сроки выхода Великобритании из ЕС с 29 марта на более поздний срок и выиграть время на согласование сделки в Палате общин.

Комментарий

Тимофей Бордачев, программный директор дискуссионного клуба "Валдай":

Повторный референдум и сохранение Британии в составе союза - это идеальный вариант для Брюсселя, за спиной которого стоят Германия и Франция. Его результат, скорее всего, будет отрицательным для сторонников выхода, и королевство попросится в ЕС, что позволит лишить Лондон многочисленных привилегий, накопленных за время участия в процессе евроинтеграции. Собственно, в этом заключалась позиция Брюсселя, который поставил вопрос о прозрачности границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия в качестве центрального. Смысл был в том, чтобы сделать возможное соглашение в принципе нереализуемым - ведь прозрачность границы означает фактическую потерю Лондоном суверенитета над территорией Ольстера. Альтернатива - жесткий "брекзит" с катастрофическими последствиями для британской экономики. Сейчас Тереза Мэй стоит перед выбором между унизительным возвращением в ЕС и серьезными экономическими проблемами для страны. А Брюссель создает ситуацию, когда страна, пожелавшая выйти из союза, либо несет тяжелейшие последствия, либо с позором возвращается в состав Евросоюза. В случае назначения повторного референдума, 27 стран ЕС будут готовы предоставить Лондону сколько угодно времени на его подготовку - ведь они все равно остаются "выигрывающей стороной".