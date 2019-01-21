Число домашних арестов резко выросло

За пять лет численность домашних арестантов выросла более чем в четыре раза.

"С 5 тысяч человек в 2013 году до 22 тысяч в 2018 году", сообщили вчера "РГ" в Федеральной службе исполнения наказаний. Домашний арест - гуманная мера, когда человек на время следствия и судебного разбирательства остается под надзором на собственном диване. Зато не попадает в камеру следственного изолятора.

Для контроля за домашними арестантами применяются электронные браслеты. Поэтому за пределы своих четырех стен без специального разрешения выходить нельзя. "Всего с 2013 года электронные средства контроля применялись в отношении более 60 тысяч подозреваемых или обвиняемых, находившихся под домашним арестом, - рассказывают в Федеральной службе исполнения наказаний. - С каждым годом количество лиц, кому назначается домашний арест, возрастает на 15-20 процентов". Напомним, что контролем за домашними арестантами занимаются уголовно-исполнительные инспекции ФСИН. Представители ведомства уточняют, что на сегодняшний день существуют семь мер пресечения, альтернативных следственному изолятору. Среди них - домашний арест, который избирается судом, как правило, в отношении подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений небольшой либо средней тяжести. Кроме того, недавно появилась новая мера пресечения: запрет определенных действий. "В последнее десятилетие в России планомерно реализуется государственная политика, направленная на гуманизацию уголовных наказаний, в связи с чем расширяется и правоприменительная практика судов по назначению альтернативных заключению под стражу мер пресечения, - подчеркивают в тюремном ведомстве. - В первую очередь это делается для снижения численности подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах".

В свою очередь председатель правления Ассоциации юристов России напомнил "РГ", что такая мера пресечения, как запрет определенных действий, появилась весной прошлого года. "Закон сделал систему мер пресечения более гибкой и эффективной, - сказал "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Взятие под стражу должно применяться только в исключительных случаях, когда другие меры невозможны. Суды при избрании меры пресечения в виде залога или домашнего ареста могут теперь применять отдельные запреты - с учетом личности обвиняемого и фактических обстоятельств дела. Также запрет определенных действий может применяться и как отдельная мера". Новая статья УПК "Запрет определенных действий" дает полномочия суду устанавливать фигуранту уголовного дела определенный набор запретов. Скажем, человеку нельзя будет выходить из дома в определенное время. В таком случае суд, скорее всего, предпишет ему оставаться в родных стенах с вечера до утра. А днем разрешит ходить по своим делам - на работу, учебу и т.п. По данным ФСИН, за первые семь месяцев действия закона в уголовно-исполнительные инспекции поступило 746 судебных решений об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий. "Эта мера пресечения предусматривает более упрощенные условия по сравнению с домашним арестом при том же уровне контроля со стороны уголовно-исполнительных инспекций, - сообщили в ведомстве. - В отношении тех, кому она избрана, могут применяться те же аудиовизуальные, электронные и иные технические средства контроля, которые предусмотрены и для домашнего ареста - электронный браслет, стационарные и мобильные контрольные устройства или другие технические средства контроля".

По данным ФСИН, наиболее часто суды возлагают на подозреваемых и обвиняемых такие запреты, как покидать место жительства в определенные часы, общаться с определенными лицами. Реже суд назначает запрет находиться в определенных местах, пользоваться почтой или интернетом или управлять автомобилем (если преступление связано с ДТП).