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Рубрика: В мире

Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике увеличилось до 85 человек

Фото: AP Photo/Claudio Cruz Фото: AP Photo/Claudio Cruz
Фото: AP Photo/Claudio Cruz

В Мексике число погибших в результате взрыва на трубопроводе Туспан-Тула в штате Идальго увеличилось до 85 человек. Такие данные озвучил в воскресенье министр здравоохранения страны Хорхе Алькосер.

Фото: AP Photo/Marco Ugarte
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Ранее сообщалось о 79 погибших. По словам министра, еще 58 пострадавших остаются в больницах, пишет РИА Новости. Все расходы на лечение раненых, а также на похороны власти Мексики пообещали взять на себя.

Напомним, мощный взрыв прогремел в пятницу в 18:50 по местному времени на крупном трубопроводе в момент, когда местные жители воровали топливо. Мексиканская государственная нефтяная компания Pemex официально подтвердила, что причиной взрыва стала незаконная врезка.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика
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