Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике увеличилось до 85 человек

В Мексике число погибших в результате взрыва на трубопроводе Туспан-Тула в штате Идальго увеличилось до 85 человек. Такие данные озвучил в воскресенье министр здравоохранения страны Хорхе Алькосер.

Ранее сообщалось о 79 погибших. По словам министра, еще 58 пострадавших остаются в больницах, пишет РИА Новости. Все расходы на лечение раненых, а также на похороны власти Мексики пообещали взять на себя.

Напомним, мощный взрыв прогремел в пятницу в 18:50 по местному времени на крупном трубопроводе в момент, когда местные жители воровали топливо. Мексиканская государственная нефтяная компания Pemex официально подтвердила, что причиной взрыва стала незаконная врезка.