Что не пропустить по ТВ на неделе с 21 по 27 января

Алиса - в стране

Премьера нового фильма Анатолия Малкина "Фрейндлих. Алиса в стране лицедеев" на Первом канале 26 января в 10:15.

Автор сценария - Виктория Рябинина. Фильм представляет собой интервью с народной артисткой СССР Алисой Фрейндлих. "Чем дольше человек сохраняет в себе детство, тем дольше хранит данное Богом дарование", - считает Алиса Фрейндлих. Она расскажет в фильме о непростом блокадном детстве, о семье, о любви, о своем ближнем круге, о родном городе, о религии, о режиссерах в своей жизни, о сыгранных и пока несыгранных ролях и о простом женском счастье.

Кто украсит нашу свадьбу

Премьера развлекательного шоу "Пригласите на свадьбу" - на канале "Россия 1" 26 января в 16:00.

Ведущая: Марина Федункив. Это первое в мире талант-шоу свадебных ведущих и артистов, в котором жених, невеста, их родные и друзья вместе решают, какой будет их свадьба. Но на этот раз они выбирают не только платье, торт или зал для торжества. Они выбирают того, кто сделает из их свадьбы самое настоящее шоу. Вместе с женихом и невестой в выборе главного ведущего их свадьбы принимают участие Свадебные генералы - звезды шоу-бизнеса. В программе можно будет увидеть не только лучших свадебных ведущих России, но и людей с уникальными способностями, иллюзионистов, артистов лазерных и световых шоу, музыкантов, пародистов и юмористов. А также: Филиппа Киркорова, Анну Семенович, Анну Ардову, Игоря Николаева, Николая Баскова, Анастасию Волочкову, Наташу Королеву, Алексея Чумакова, Юлию Ковальчук, Сергея Зверева, Владимира Винокура, Ольгу Бузову, Анастасию Стоцкую, Михаила Полицеймако и других.

На незаслуженном отдыхе

Премьера документального фильма "Как отдыхали вожди" - на канале "ТВ Центр" 24 января в 23:05.

Отдых лидеров страны Советов всегда был окутан тайной. Санаторно-курортные книжки, приказы об отпусках, маршруты и бюджеты отдыха - на всем стоял гриф "совершенно секретно". В это трудно поверить, но в тяжелейшие для молодого советского государства годы Бухарин, Зиновьев и особенно Троцкий просто не "вылезали" из отпусков. Сталин же, пользуясь своим положением, сам устанавливал себе весьма продолжительные каникулы. Вплоть до самоубийства супруги Надежды Аллилуевой в 1932 году отдых вождя проходил в форме семейных выездов на юг. Сталин брал с собой жену, сына Василия, дочь Светлану, приемного сына Артема и родственников Аллилуевой. Устраивались шумные семейные пикники с приглашением других высокопоставленных отдыхающих...

На сегодня известны около двадцати загородных резиденций Сталина, но, возможно, были и другие, более засекреченные объекты. Озеро Валдай, курорты Черноморского побережья Кавказа, Крым… На некоторых он жил подолгу, другие посещал крайне редко. Главным условием строительства была неприметность...

В фильме участвуют: Сергей Шакуров, Евгений Дятлов, Юрий Кара, Александр Котт, двоюродный брат Светланы Аллилуевой Александр Аллилуев, подруга Светланы Аллилуевой Ольга Ривкина, дочь личного врача Сталина, скрипачка Светлана Безродная, историк Юрий Борисенок и другие.

Девочка со странностями

Премьера сериала "Другие" - с 21 января в рубрике "Русская серия" в 21:00 канала "Россия 1".

1955 год. Супруги Дольниковы, Надя, модельер-закройщик в ателье, и Леня, преподаватель техникума давно женаты. Они хотят детей, но Надя не может забеременеть. Она просит мужа бросить ее, не портить себе жизнь. Но Леня любит Надю. Дольниковы решаются на усыновление после того, как Леня встречает маленькую девочку Лиду. Они встретились в парке, Лида сразу же заверила его, что он и есть ее настоящий папа, и попросила взять к себе. Директор детского дома настоятельно советовала супругам выбрать другого ребенка - Лидочка ворует, устраивает поджоги, а еще у нее проблемы с психикой. Но Леня, уверенный в своем выборе, уговаривает жену из всех детей в детском доме выбрать именно Лидочку. Скоро родители начинают замечать за девочкой странности…

В ролях: Елена Подкаминская, Светлана Смирнова-Марцинкевич, Наталья Земцова, Мила Сивацкая, Кирилл Сафонов, Марта Тимофеева, Анастасия Дятлова, Сергей Горобченко и другие.

Одинцов в поле воин

Премьера детективной драмы "Один" - на канале НТВ 21 января в 21:00.

Рассказ о бывшем полицейском Романе Одинцове по прозвищу "Один", о человеке, идущем вразрез с системой. Главную роль в картине исполнил Александр Бухаров. По сюжету Одинцов нелюдим и никому не верит: семь лет назад из-за конфликта с начальством и предательства друзей он ушел из полиции, а потом и вовсе развелся с женой. Оставшись в полном одиночестве, Одинцов без долгих раздумий соглашается на предложение давнего знакомого поработать в ремонтной бригаде. Но однажды работа вновь свела его с одним из старых товарищей по службе - Виктором Кульбой (Владислав Резник). Виктор внезапно обращается к "Одину" за помощью. Роман приходит в кафе, где ему была назначена встреча, и обнаруживает там Кульбу мертвым. Роман вынужден заняться расследованием гибели своего прежнего товарища и приходит к выводу, что это убийство было совершено по указанию могущественной теневой структуры, опутавшей полицию города...

В фильме также снимались Андрей Терентьев, Константин Демидов, Роман Агеев, Екатерина Зорина, Максим Дахненко, Артур Ваха и другие.

Музыка больших городов

Телеканал НТВ представляет телевизионную версию уникального события "Urban. Музыка больших городов", который состоялся в рамках музыкального фестиваля "LiveFest".

Оригинальная манера исполнения, живой звук и молодые исполнители, которые взорвали чарты музыкальных интернет-порталов, стали лидерами по просмотрам на YouTube-каналах и чаще всех появлялись в ТОПах поисковых запросов. В этом году на сцену выйдут CYGO, Maruv, Мари Краймбрери, Леша Свик, Markul, Homie, HammAli&Navai, Matrang, Burito и многие другие.

Отчего люди летают

Документальный фильм о жизни людей с ограниченными возможностями. "Люди-птицы. Хроники преодоления" - на телеканале "Россия К" 23 января в 00:05.

Мир таких людей иной. Они словно парят над нашей суетной жизнью. Их проблемы редко пересекаются с проблемами обычных людей. Они - в другом измерении. И мы - в другом. Потому что редко задумываемся, как боль превратить в поступок, а "ограниченные возможности" - в торжество преодоления. Когда, например, важно добиться достижения обычных бытовых целей. Режиссер Карина Виленкина для фильма выбрала лишь несколько имен...

Пересматривая заново

К юбилею народной артистки РСФСР Ларисы Малеванной на "России К" - программа "Линия жизни" (25 января, 19:45) и художественный фильм "Поздние свидания" (25 января, 21:40 (повтор 26 января, 13:55).

Ее творческая жизнь полна перипетий, взлетов и падений, триумфа и забвения. В легендарный БДТ, куда изначально пробовалась сама, но безуспешно, в 1976-м году ее пригласил сам Георгий Товстоногов. В театре она прослужила более 30 лет, сыграла не один десяток ролей. Среди них - Наталья в "Тихом Доне", Елена Андреевна "В дяде Ване", Варвара в "Дачниках".

Но актриса признается, театр так и не стал для нее родным домом. "Мне там было немножко холодно и немножко страшно, несмотря на то, что я вспоминаю огромное количество моих партнеров с великой благодарностью и любовью", - признается Лариса Ивановна. После ухода из театра она продолжает сниматься в кино, пишет книги, ставит спектакли как режиссер. "Рассуждать о жизни гораздо легче, чем жить. Но я стараюсь соблюдать "правила безопасности" - быть созидателем, а не разрушителем, - говорит Малеванная. - Жизнь показывает, что любое разрушительное деяние человека рано или поздно ударит по нему же. Что посеешь, то и пожнешь".