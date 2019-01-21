ЦСКА разгромил "Вентспилс" в первом матче года

Московский ЦСКА провел первый товарищеский матч в нынешнем году. На сборе в испанском Кампоаморе армейцы одержали крупную победу над латвийским "Вентспилсом" - 5:0.

До сих пор лишь немногие клубы российской Премьер-лиги успели провести контрольные матчи. В этом плане активную подготовку к весенней части сезона отечественные команды начинают на этой неделе, по ходу которой состоится сразу несколько товарищеских игр. На общем фоне выделяется турнир в Катаре с участием питерского "Зенита", "Ростова", а также московских "Локомотива" и "Спартака". Первый матч, в котором "красно-белые" встречались с ростовчанами, завершился уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

Что касается армейцев, ЦСКА уже на протяжении нескольких лет предпочитает весь подготовительный цикл проводить в Испании на базе в городке Кампоамор. Там же подопечные Виктора Гончаренко сыграли свой первый матч в наступившем году.

Соперник "красно-синих", латвийский "Вентспилс" в минувшем чемпионате страны завоевал серебряные медали. То есть команда не самая последняя. Однако во встрече с ЦСКА прибалты ничего не показали. Уже на седьмой минуте уругвайский форвард москвичей Абель Эрнандес открыл счет, а затем с 24-й по 27-ю минуты отличились Такума Нисимура и Тимур Жамалетдин. После перерыва избиение продолжилось. На 55-й минуте Алан Дзагоев реализовал пенальти, а на 86-й окончательный счет в матче установил Яка Бийол.

Примечательно, что ЦСКА при этом обошелся без ряда ключевых игроков. Даже в заявку не попали такие люди, как Марио Фернандес, лучший бомбардир Премьер-лиги Федор Чалов и другие.

Отметим, что товарищеские матчи должны были провести грозненский "Ахмат" и "Оренбург" против венгерского "Гонведа" и румынской "Ботошани" соответственно. Оба матча были отменены, причем, что любопытно, оба из-за сильных ливней в Турции, где проходят сбор команды.