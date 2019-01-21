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21.01.2019 11:05
Рубрика: В мире

Десятки тысяч таксистов в Мадриде и Барселоне объявили забастовку

Текст: Юрий Когалов
Таксисты Мадрида и Барселоны устроили забастовки в знак протеста против частных водителей, набирающих клиентов через онлайн-платформы Uber и Cabify. В главном каталонском городе она стартовала еще в пятницу, в понедельник к акции присоединились свыше 15 тысяч столичных таксистов. Таким образом, количество забастовщиков увеличилось до 26 тысяч человек.

Они не просто прекратили подбирать пассажиров, но и перекрыли улицы, значительно затруднив работу общественного транспорта (движение по некоторым маршрутам было отменено). В столице сегодня работают лишь 100 таксистов - для инвалидов и тех, кому нужно попасть на процедуры в больницы (диализа или онколечения).

Фото: depositphotos.com
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Формально в Мадриде и Барселоне проводятся две отдельные акции протеста, однако требования у их организаторов практически идентичные: урегулировать ситуацию в сфере пассажирских перевозок и сократить число водителей Uber и Cabify. Последние работают с лицензией VTC, которая значительно дешевле, чем та, что вынуждены получать официальные таксисты. Согласно установленным нормам, их количественное соотношение должно быть 1 к 30, однако эти требования не соблюдаются, в связи этим в Мадриде на каждые 2,5 официальных такси приходится одна машина с лицензией VTC.

В октябре прошлого года был принят декрет-закон, согласно которому через четыре года все лицензии VTC перестанут действовать. Он также дал право властям регионов самостоятельно решать возникающие в этой отрасли проблемы, но предпринятые ими меры не удовлетворили таксистов, поскольку никак не повлияли на количество водителей Uber и Cabify. В связи этим забастовщики требуют увеличить время между заказом машины через приложение и ее подачей клиенту с 15 минут (даже эта норма была принята лишь недавно - прим. ред.) до 12 или даже 24 часов (первый вариант предлагают в Барселоне, второй в Мадриде).
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Власти Мадридского автономного сообщества намерены провести переговоры с лидерами профсоюзов, чтобы найти выход из кризиса. Глава региона Анхель Гарридо уже признал, что ситуация с такси "откровенно несправедлива", поэтому он хочет "начать законодательную деятельность". Впрочем, у него есть и другой резон поскорее разрешить ситуацию: на этой неделе в столице проходит туристическая ярмарка Fitur и начинается неделя моды Mercedes-Benz, на которые в город съезжаются сотни тысяч людей. Транспортный коллапс может нанести серьезный удар по имиджу как Мадрида, так и Испании в целом.

В мире Европа Испания
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