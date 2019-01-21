Дмитрий Харатьян: Я не должен был играть эту роль в "Гардемаринах"

59-летний советский и российский актер Дмитрий Харатьян, Саша Корсак из легендарной приключенческой серии "Гардемарины", рассказал, как ему досталась прославленная роль.

По признанию Дмитрия, прозвучавшему в программе Пятого канала "Светская хроника", Корсаком он стал по случаю.

"По воле рока так случилось, поется в "Гардемаринах". Я не должен был играть эту роль", - говорит Харатьян, уточняя, что изначально Корсаком был утвержден друг Дмитрия со студенчества Юрий Мороз, актер и режиссер.

"Я начал играть эту роль благодаря Мукасею (Анатолий Михайлович Мукасей, оператор серии - "РГ-Кинократия") - благодаря песне и благодаря тому, что оказался в нужное время и в нужном месте", - скромничает актер.

Добавляя, что на самом деле, заслуга здесь и его предков, которые, как выяснилось, несколько поколений были гардемаринами и служили российскому флоту. И продолжив скромничать - словами, что обрушившаяся после премьеры слава - это не его успех, а "это успех фильма, режиссера, это герой такой, а не я. Это какое-то стечение обстоятельств, просто как-бы повезло что ли, с одной стороны. И непонятно, как к этому относиться: то ли это награда, то ли это испытание".

Оглянувшись назад, Дмитрий делает вывод, что для него это, скорее, было испытанием.

"К успеху и медным трубам отношусь очень осторожно, если честно. Это испытание гордыней. Наша профессия связана с неким элементом тщеславия, честолюбия, которое может перерасти в гордыню", - говорит артист. Заключив, что это - "очень опасная грань, которую надо соблюдать всегда".

Точная дата премьеры "крымского" фильма "Гардемарины IV", где Дмитрий Харатьян вновь сыграет Александра Корсака, пока не названа.

Ранее сообщалось, что Дмитрий "уволил" из четвертой части "Гардемаринов" Анну Семенович.