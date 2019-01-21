Единороссы подали заявления об отказе от пенсионных надбавок

Депутаты и сенаторы от "Единой России" начали подавать заявления в Министерство труда и социального развития об отказе от ежемесячных доплат к страховой пенсии.

В пресс-службе "Единой России" сообщили, что первыми "отказниками” стали вице-спикер СФ и секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, сенаторы Игорь Каграмян, Вячеслав Тимченко, депутаты Ольга Баталина, Евгений Ревенко, Михаил Терентьев, Сергей Боярский, Сергей Тен и Алена Аршинова. Отмечается, что направленные в Минтруд заявления больше нельзя будет отозвать.

Напомним, что в этом году 1 января вступил в силу закон, который дает право депутатам и сенаторам добровольно отказываться от ежемесячных доплат к страховой пенсии.