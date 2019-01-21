Эксперт рассказал о шансах США отразить ядерный удар России

В случае широкомасштабного конфликта США неспособны отразить массированный ядерный со стороны России. Об этом заявил эксперт по разоружению из университета Дортмунда в Германии Юрген Альтман, комментируя планы американского президента Дональда Трампа модернизировать систему ПРО, а также разместить в космосе специальные беспилотные устройства, которые могли бы защитить США от ядерной атаки.

Эксперт убежден, что американские военные сильно заблуждаются, считая, что от ракет можно защититься созданием некоего "щита", пишет РИА Новости, ссылаясь на Deutschlandfunk. Альтман подчеркивает, что шансы ракет-перехватчиков сбить российскую ракету составляют всего десять процентов.

Против ядерной атаки не спасет и увеличение количества ракет-перехватчиков на Аляске. Такие меры могут помочь лишь против Ирана и Северной Кореи, отмечает Альтман.

Особо эксперт раскритиковал планы Вашингтона разместить в космосе противоракетное оружие, способное сбивать спутники. "Это древняя и провалившаяся еще во времена президентства Рейгана идея о создании космических войск", - заявил Альтман, подчеркнув, что Россия вряд ли оставит подобные шаги США без ответа.

По мнению немецкого специалиста, такие действия могут ухудшить обстановку в мире. Альтман призывает США воздержаться от провокационных поступков. Идея размещения в космосе оружия для защиты от атаки другого государства является лишь иллюзией, подчеркнул специалист.