Эксперты назвали опасное для здоровья спортивное упражнение

Сегодня здоровый образ жизни популярен как никогда. Сбалансированное питание, отказ от вредных привычек и, конечно же, спорт. Однако, торопясь в спортзал, стоит помнить о том, что не все физические упражнения несут одну лишь пользу, а некоторые из них могут серьезно навредить здоровью.

Одним из самых популярных упражнений является так называемое "скручивание", ведь именно оно приводит к появлению заветных кубиков на животе. Однако именно это упражнение на пресс может стать причиной визита к врачу. По статистике, свыше 30% людей, выполняющих "скручивание", госпитализируются после тренировки.

По словам мастера спорта России по бодибилдингу Дениса Гусева, во время выполнения этого упражнения сильно нагружается поясница. "Корпус не зафиксирован, и, когда мы поднимаем спину, на нее идет довольно серьезная нагрузка", - поделился он в беседе с "Вечерней Москвой". И хотя за свою карьеру тренера Гусев не встречал человека, которого госпитализировали бы после выполнения "скручивания", он предупреждает, что любям с больной спиной, в частности с грыжей или протрузией, данное упражнение противопоказано.

Схожего мнения придерживается и врач-травматолог Владимир Качесов. Он отметил, что человеческий позвоночник - структура устойчивая, способная выдержать нагрузку до 1,5 тонны. "Вообще я часто слышу о "вредных" физических упражнениях. Но дело в том, что если все делать с умом и по инструкции, то вреда здоровью нанести просто нельзя", - подчеркнул Качесов.