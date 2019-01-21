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21.01.2019 19:25
Рубрика: В мире

Вашингтон упускает шанс

Эксперты обвинили США в срыве диалога по ДРСМД
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 12(7770)
Немецкий портал Spiegel Online прокомментировал безрезультатно завершившиеся в Женеве российско-американские консультации по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Немецкие и американские эксперты в области контроля над вооружениями обвинили правительство Соединенных Штатов в том, что оно упускает шанс спасти ДРСМД", - пишет издание.

Рябков: США преподносят партнерам фейки, обвиняя РФ в нарушении ДРСМД

"Российская сторона предложила Соединенным Штатам непосредственно ознакомиться с ракетой (9M729. - Прим. "РГ"). Американцы годами утверждают, что она нарушает положения Договора, Кремль это отрицает. Бывший советник Барака Обамы по вопросам разоружения Джон Вольфшталь считает российское предложение "большим прогрессом". Высокопоставленный дипломат при Обаме Александра Белл также убеждена, что это был шанс и что Вашингтон должен был схватиться за него и вступить в диалог. При этом ни Белл, ни Вольфшталя нельзя заподозрить в пророссийских настроениях", - обращает внимание Spiegel Online. Напомним, по итогам переговоров замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что Вашингтон "взял курс на слом" ДРСМД, потребовав от Москвы уничтожить крылатую ракету 9M729 под надзором инспекторов из США и отвергнув предложенные российской делегацией "меры транспарентности". "Наши вопросы о том, почему американцы не хотят ознакомиться с нашими предложениями и с конкретными параметрами этой ракеты "вживую", остались неуслышанными", - отметил впоследствии министр иностранных дел Сергей Лавров. О запуске процедуры выхода из ДРСМД Вашингтон намерен объявить 2 февраля.

В мире США Выход США из договора о РСМД
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