Эрдоган намерен обсудить с Путиным создание зоны безопасности в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в РФ планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным возможность создания зоны безопасности на севере Сирии. Об этом сообщает агентство Anadolu.

"Мы проведем переговоры и дадим оценку последним событиям в Сирии, обсудим освобожденные от террористов районы, рассмотрим и вопрос создания зоны безопасности на севере САР", - отметил Эрдоган.

По его словам, создание аналогичной зоны в провинции Идлиб спасло сотни тысяч жизней.

Президент также отметил, что Турция при материально-технической поддержке США способна одержать победу в Сирии над террористической группировкой ДАИШ (запрещена в РФ).

"Мы сами обеспечим безопасность своих границ. Мы сами справимся с ДАИШ. Я сказал президенту США Дональду Трампу: достаточно, если вы нам окажете материально-техническую поддержку. Манбидж мы тоже возьмем и отдадим его хозяевам", - отметил турецкий президент.

Ранее Эрдоган провел телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Они договорились ускорить переговоры по созданию зоны безопасности на северо-востоке САР. Турецкий лидер заявил о готовности своей страны реализовать неотложные меры по обеспечению безопасности в регионе Манбиджа, чтобы не дать террористам дестабилизировать ситуацию.