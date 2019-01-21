Заявление министра экономики и энергетики Германии Петера Альтмайера, вновь подтвердившего, что федеральное правительство не намерено вмешиваться в строительство трубопровода "Северный поток-2", несмотря на давление извне, снизило градус дискуссий вокруг этого проекта. О том, сумеет ли официальный Берлин отстоять свои экономические интересы на фоне беспрецедентного шантажа и ультиматумов со стороны Вашингтона, "Российская газета" беседует с немецким политологом Александром Раром.

Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию вокруг "Северного потока-2"? Будет ли он достроен?

Александр Рар: Я думаю, что "Северный поток-2" будет построен. Евросоюз нуждается в дополнительных объемах газа на будущее. Ресурсов природного газа на территории единой Европы не хватает. С Россией у Германии больше 50 лет складывались прекрасные отношения. Доверительные отношения. Несмотря на холодную войну, советский, а затем российский газ поступал в Германию, а Германия дальше перепродавала его в страны Европы. Немецкие фирмы давно наладили работу с российскими компаниями, и эти исторические связи очень трудно разрубить. Поэтому Германия выступает за то, чтобы дополнительный газ, в котором нуждается и будет нуждаться Европа, поступал через российские трубы, как это происходит уже 50 лет.

Почему этот доверительный союз, сложившийся газовый альянс между Москвой и Берлином, хотят разрушить? Во-первых, это хотят сделать американцы, которые действительно рассчитывают торговать своим сланцевым газом на европейском рынке. Но для этого им нужно вытолкнуть с него газ российский. Очевидный геополитический интерес Америки заключается в желании ослабить Германию, превратить ее в младшего партнера. В Вашингтоне стремятся к тому, чтобы Россия вообще не играла никакой роли в Европе. В Белом доме прекрасно понимают: влияние России на Европу сегодня осуществляется "через трубы", через поставку газа в Старый Свет, против чего американцы еще во время холодной войны всегда выступали. Но тогда западная Германия все равно покупала газ у Советского Союза.

Сейчас у американцев появился целый ряд очень "надежных" союзников в Евросоюзе, которых не было прежде: поляки, прибалтийские страны. Они пытаются с подачи США изнутри сломать альянс, который выстроили немцы и россияне еще в советское время.

Россию хотят вытолкнуть из Европы. Я думаю, что это концепция американцев, которую поддерживает ряд бывших членов организации Варшавского договора. Они стремятся изолировать Германию, утверждают, что она якобы "агент Кремля" и защищает скрытые российские интересы. Конечно, это полный бред, но в европейских средствах массовой информации эта антироссийская карта часто разыгрывается. Российский бизнес, российскую политику хотят вытолкнуть из Европы в Азию. Я думаю, это главная проблема.

Конечно, Германия настолько мощная страна Евросоюза, что ее изолировать невозможно. Я думаю, что у Германии есть союзники - Австрия, Италия, частично Франция, страны, которые будут всегда заинтересованы в сохранении газового сотрудничества с Россией. Поэтому я думаю, что ситуация выглядит следующим образом: восточные европейцы не хотят покупать газ у России, а старый Запад хочет. И эта часть Запада будет и дальше придерживаться традиционной точки зрения, что нужно с Россией иметь какие-то связи. "Изменения через торговлю" - это лозунг, который в 60-е годы был придуман в Германии и связан с возможностью западного влияния на Советский Союз с помощью торговли. Я думаю, что этого подхода инстинктивно и сегодня придерживаются немецкие элиты. Поэтому они хотят завершить строительство "Северного потока-2".

Правительство ФРГ не будет вмешиваться в строительство "Северного потока-2", несмотря на давление извне

Германия не может отказаться от этого проекта, в противном случае она потеряет свое лицо и покажет себя в качестве вассала Соединенных Штатов. Поэтому официальный Берлин будет закулисно поддерживать строительство этого газопровода, но не станет делать этого публично, чтобы не идти на ужесточение конфликта с Польшей и Америкой. Но запрещать его строительство тоже никто не собирается, и этим немецкие фирмы пользуются для реализации своих коммерческих планов.

Что будет дальше, я не знаю. Сейчас действительно наступил решающий момент, и неясно, какая концепция победит в Европе. Произойдет выталкивание навсегда России из Европы в сторону Азии, что продвигают американцы и их сообщники в Восточной Европе. Или все-таки победят страны континентальной Европы, старого Запада, которые понимают, что будущую Европу от Лиссабона до Владивостока нужно строить вместе с Россией.

Новые приходящие к власти в Германии политики все чаще выступают с проамериканских позиций. Означает ли это, что в перспективе Берлин окончательно потеряет геополитическую самостоятельность?

Александр Рар: Сегодня исчезает сама идея так называемой старой восточной политики, которая основывалась на изменениях через торговлю. Она была направлена на стабилизацию Европы, на мирную Европу. Этот подход, который был священен для Германии, для старого Запада, бывшие члены Варшавского договора вместе с американцами ломают. Они "заразили" своей русофобией всю следующую политическую генерацию по всей Европе. В книгах, в средствах массовой информации, на телевидении постоянно твердят, что страны Варшавского договора плюс республики Советского Союза, такие как Украина, Грузия, Молдавия и даже Белоруссия, - все были жертвами советской оккупации. Каждую неделю здесь, в Германии, напутствуют немцев: забудьте старые принципы, на которых строился диалог с Россией, ориентируйтесь на новые принципы.

А принципы эти таковы. Восточная политика Европы должна сосредоточиться только на новых странах, которые заново обрели независимость. Их нужно укреплять, они должны стать Европой. Восточная политика - это для них. А Россия - это враг, Россия - это конкурент, Россия - это азиатская страна. И в Германии, я должен это сказать, такой подход процветает. Но, слава Богу, в ФРГ еще остаются люди поколения "плюс 60", выступающие за иные подходы к диалогу с Москвой. К сожалению, многие из них уже на пенсии, и голоса их уже не такие громкие. Но все равно еще какие-то отголоски того времени присутствуют. Поэтому Германия держится. В Германии есть еще такие люди, как Шредер, целый ряд других политиков, которых в других странах уже давно нет. Они выступают за поиск компромисса для будущей Европы через взаимодействие с нынешним российским руководством. Но эти люди постепенно уходят, их влияние ослабевает.

Взять хотя бы социал-демократическую партию Германии, которая изобрела восточную политику. Она полгода тому назад написала прекрасную бумагу, стратегию, которая была направлена на то, чтобы возродить старый подход к России - "изменений через торговлю". И что? Либеральная пресса на них так яростно накинулась в Германии, что они сейчас пятятся назад, отказываются от многих своих идей, которые выдвинули в той стратегической бумаге по отношениям с Москвой. Вот такая ситуация.

Неужели немцев не обижает тот откровенный диктат, который в их отношении проявляет не только президент США, но даже глава американской дипмиссии?

Александр Рар: Германия в этом отношении находится в каком-то странном положении. С одной стороны, да, немцев обижает это пренебрежительное отношение американцев, и они говорят: мы не будем никогда вассалами, поэтому нам нужно искать пути, как отдалиться от Америки. Это говорят фактически все политики. Американский посол своими заявлениями в отношении "Северного потока-2" обидел немецкую элиту. Немецкая элита просто такого языка ультиматумов, такого тона со стороны американского посла и президента не ожидала и потому испытала шок. Но в то же самое время у немцев, особенно, у молодого поколения сформировалось представление об Америке как о державе, которая фактически спасла, как здесь говорят и в школах учат, Германию от фашизма. Поэтому Америка здесь обладает, хотя этого в открытую никто не говорит, "священным статусом". И большинство немецких политиков не могут просто представить себе ни интеллектуально, ни духовно Европу без Америки, без этой трансатлантической связи, без атомного зонтика США, без американского напутствия. Не могут, потому что привыкли ко всему этому. Госпожа Меркель, когда первый раз пришла к власти, сказала: я никогда ничего против Америки делать не буду, это просто невозможно. А сегодня она должна признать, что Америку нужно критиковать. Но она критикует Трампа, а не американцев: ведь есть надежда, что Трампа скинут и тогда все будет в отношениях Европы и США как прежде. В этих надеждах, я думаю, еще пребывают европейские элиты.

Как вы считаете, те договоренности, которые были достигнуты между Меркель и Трампом по поставкам сжиженного газа в Германию, будут выполнены?

Александр Рар: Ни Меркель, ни Трамп не торгуют этим газом. Невозможно заставить газовых производителей в США поставлять сжиженный газ в Европу себе в убыток из политических соображений. А в Европе, пока есть российский и норвежский газ, никто не будет платить бешеные деньги за американский сжиженный газ. Поэтому американцы и хотят политическим путем отключить Европу от российского газа, чтобы привозить сюда свой. Но сейчас американский газ коммерчески не выгоден. Германия когда-нибудь будет покупать газ и в Америке, чтобы американцы успокоились, но только на коммерческих основаниях, а не под диктатом.