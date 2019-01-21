Главред "Учительской газеты" перешел в Сбербанк

Один из самых авторитетных экспертов в области образования, главный редактор "Учительской газеты" Петр Положевец оставил свой пост, который занимал почти 28 лет. Он назначен исполнительным директором благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее".

И. о. главного редактора "Учительской газеты" будет Арслан Хасавов, экс-редактор отдела науки и культуры.

"Я уверен: если мы хотим изменить образование, мы должны изменить школу, - рассказал Петр Положевец. - Фонд разрабатывает модель школы будущего, которую мы должны были начинать внедрять в стране вчера. Мы можем еще попытаться впрыгнуть на ступеньку уходящего поезда. Я верю, что модель, созданная фондом, может кардинально изменить массовую школу".

Петр Положевец - почетный работник общего образования, член Совета при президенте РФ по русскому языку и эксперт "Российской газеты". Один из инициаторов и основной организатор конкурса "Учитель года".