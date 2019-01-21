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21.01.2019 19:13
Рубрика: В мире

Google оштрафовали во Франции на 50 миллионов евро

Текст: Юрий Когалов

Национальная комиссия по информатике и свободам Франции оштрафовала интернет-гигант Google на 50 миллионов евро. Как отметили в регуляторе, американская компания нарушила принятый в прошлом году Европейский регламент о защите данных.

Роскомнадзор повторно потребовал от Google фильтровать контент

Как оказалось, при получении согласия на обработку и использование персональных данных Google недостаточно точно указывал цели, ради которых эти сведения собираются, сроки их хранения, а также данные о том, какие сайты получат к ним доступ. Эта информация разбросана по разным документам, что мешает пользователю полноценно ознакомиться с ней.

Жалобы подали на Google ассоциации None Of Your Business и La Quadrature du Net.

Надзорный орган впервые применил максимально допустимый уровень наказания, предусмотренный регламентом.

В мире Европа Франция
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