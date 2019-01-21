Граждане смогут находить через нотариуса семейные корни

Член палаты молодых законодателей Анна Шевченко предложила ввести новое и достаточно необычное нотариальное действие: разрешить гражданам через нотариуса наводить справки о своей семье, и, в первую очередь, о предках.

В прошлом году заработал Единый государственный реестр ЗАГС: по сути, большой список населения страны, в котором учтены все семейные связи человека. Ведь именно такая информация собирается в ЗАГСах.

Электронные системы аккуратно сводят все сведения: где родился человек, где женился, где стал отцом. Последняя точка - смерть - тоже зафиксирована и учтена.

Недавно правительство страны утвердило правила, по которым граждане смогут получать информацию из базы ЗАГСов. Все достаточно просто: навести справки можно через портал госуслуг. Но есть ограничения: гражданин вправе запросить документы лишь на себя и своих несовершеннолетних детей. Все остальное для него закрыто.

"Однако с технической точки зрения Единая система ЗАГС предоставляет массу возможностей, - рассказывает Анна Шевченко. - Помимо прочего, она позволяет прослеживать все семейные связи человека, начиная с 20-х годов прошлого века, находить даже тех родственников, о которых человек и понятия не имеет. Уверена, многим гражданам было бы интересно изучить по базам ЗАГСов свою семейную историю, но сегодня для простого человека это невозможно".

Как рассказывают эксперты, в Единый реестр будет внесена вся информация из ЗАГСов, начиная с 1926 года. С октября прошлого года все новые документы (рождения, свадьбы, разводы и т.д.) автоматически вносятся в федеральную базу. Остальной архив должен быть внесен в Единый реестр в течение трех лет. Часть этой работы уже проделана.

Доступ к базе имеют некоторые государственные ведомства и нотариат. Закон четко прописывает, кто и в каких пределах вправе запрашивать там данные. Например, военкоматы смогут получать только два вида сведений: о государственной регистрации смерти, а также о перемене имени. Поэтому призывник, даже поменяв фамилию, не скроется от военкома.

Судебные приставы смогут запрашивать всю информацию, необходимую им в рамках исполнительного производства. А нотариусы получат доступ к базе ЗАГСов в рамках нотариальных действий. И так далее.

"Уверена, что возможности новой базы можно использовать шире, чем сейчас, - говорит Анна Шевченко. - Мы с коллегами приступили к обсуждению инициативы, которая поможет гражданам изучать свое генеалогическое древо. Проект требует тщательной проработки, следует обеспечить при этом и защиту персональных данных. Так что подключение нотариата к данной процедуре необходимо".

В Федеральной нотариальной палате высоко оценивают и отмечают значимость налаженного электронного доступа нотариуса к Единой базе ЗАГС. Прежде всего, это большой шаг вперед с точки зрения обеспечения безопасности гражданского оборота и достоверности нотариального акта.

Что касается рассматриваемой инициативы о предоставлении нотариусом сведений по запросу заявителя вне рамок того или иного нотариального действия - подобной практики на сегодняшний день нет. Если законодатель сочтет инициативу актуальной и полезной для граждан, нотариат, безусловно, будет готов принять участие в ее обсуждении и проработке.

Напомним, что с октября 2018 года нотариус может самостоятельно, путем электронных запросов, получать сведения об актах гражданского состояния граждан (рождении, смерти, заключения брака). В результате проверка необходимой нотариусу информации занимает минимум времени, а риск получить неактуальные или недостоверные сведения сводится к нулю. Тем самым, во-первых, развивается принцип одного окна в деятельности нотариуса, во-вторых, нотариус имеет возможность сразу выявить подделку актов ЗАГС и тем самым исключить попытки мошенничества.

"Оперативный доступ нотариуса к сведениям о семейном положении заявителя, его родстве с теми или иными лицами, позволит пресечь мошеннические схемы с использованием поддельных документов и не допустить незаконного присвоения чужого имущества, - рассказывает президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик. - Электронные возможности нотариата не только серьезным образом ускоряют и облегчают для граждан и бизнеса многие процессы, но и закладывают основы для дальнейшего развития электронного документооборота в стране".