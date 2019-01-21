Грушко: Продвижение на Балканы - попытка доказать функциональность НАТО

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко на минувшей неделе провел в Афинах политические консультации с греческими партнерами. В ходе переговоров были подробно обсуждены перспективы развития двусторонних отношений наших стран, а также более широкая международная проблематика, включая сложившуюся ситуацию вокруг ДРСМД и состояние отношений России и НАТО.

"Мы провели широкий обзор основных международных проблем. Затронули ситуацию в области безопасности в Европе, в том числе под углом анонсированных планов США приостановить свое участие в ДРСМД. Обсудили состояние отношений России и НАТО, отношения России и ЕС, а также очень подробно рассмотрели ситуацию в регионе Ближнего востока, в Средиземноморье и на Западных Балканах", - рассказал российским журналистам Александр Грушко по итогам состоявшихся у него в МИД Греции встреч.

На вопрос корреспондента "РГ" о том, какую позицию занимают Афины в связи с возможным выходом Вашингтона из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, замглавы внешнеполитического ведомства РФ пояснил: "из состоявшегося обсуждения можно сделать вывод о том, что Греция относится к числу тех государств в Европе, которые исходят из важности сохранения режима ДРСМД не только для стратегической стабильности и перспектив продления договора СНВ, но и для поддержания необходимого уровня безопасности в Европе".

"Действительно, у этой проблемы есть серьезное европейское измерение. Мы исходим из того, что интерес европейских стран заключается в том, чтобы при любом развитии событий не допустить превращения Европы в арену конфронтации, как это уже было в 70-80 годы прошлого столетия. Мы, как известно, готовы к продолжению контактов с США по вопросам, связанным с поддержанием жизнеспособности режима ДРСМД. Мы также готовы к широкому диалогу со всеми теми, кто разделяет наши озабоченности в связи с перспективой утраты этого, одного из немногих инструментов контроля над вооружениями и обеспечения безопасности", - рассказал Александр Грушко.

Поинтересовалась "РГ" и мнением замглавы МИД РФ об активизировавшихся попытках втянуть ряд балканских стран в НАТО.

"Расширение НАТО на Балканы - это очередная попытка доказать функциональность этой организации. В альянсе решили вновь посмотреть на отдельные регионы с точки зрения геополитических игр. Пошел ускоренный процесс втягивания в НАТО Черногории, а сейчас говорят о вступлении в альянс Македонии и Боснии и Герцеговины. Любой профессиональный или непрофессиональный анализ показывает, что никакой добавки безопасности это не даст ни Европе, ни региону, ни тем странам, которые вступают в НАТО", - заявил Александр Грушко.

По словам дипломата, Москва "не может быть безучастной к тому, что в НАТО втягиваются страны, с которым мы поддерживали нормальные исторические отношения, а сейчас они вступают в организацию, которая ложится на недружественный курс в отношении России".

"Этот курс проявляется не только в политических заявлениях руководства НАТО, но также формулируется и в виде планирования в области обороны, усиления "восточного фланга", развитие инфраструктуры. Конечно, все понимают, что не может быть идеалом черногорской или македонской безопасности перспектива направления своих солдат куда-то на "восточный фланг" для того, чтобы защищать озабоченные мифической российской угрозой страны", - отметил г-н Грушко.

"Повторю, что это никоим образом не улучшает ничью безопасность, а только создает совершенно ненужные и искусственные разделительные линии. И превращает целый регион в арену геополитического противостояния, которое должно быть оставлено в прошлом. На сегодняшний день требуется совершенно другое - сотрудничество всех государств поверх таких разделительных линий для парирования общих угроз", - сказал он.