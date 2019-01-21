Инициативы о фейках об оскорблении власти получили поддержку

На этой неделе Госдума может одобрить в первом чтении резонансные инициативы, касающиеся информационной безопасности. Законопроекты, вводящие меры против фейковых новостей, а также сообщений с оскорблениями органов власти и госсимволов, получили поддержку правительства и профильного комитета. Инициативы рекомендованы к принятию с учетом доработки ко второму чтению.

Напомним, что ранее профильный комитет по информационной политике обсудил нашумевший пакет законопроектов с экспертами и правительством. Однако окончательный вердикт комитета был отложен до поступления официальных отзывов. В итоге кабмин, согласно думской базе, "добро" дал, но только при условии доработки. На том же настаивает и профильный комитет. Как сообщил его глава Леонид Левин, инициативы будут вынесены на заседание Совета ГД на этой неделе, и поправки могут быть включены в повестку "пленарки" 24 января, не исключил он.

Что предлагают авторы и что, по мнению кабмина и комитета, надо изменить?

Наиболее громкая инициатива предполагает внесудебную блокировку информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным символам РФ и органам власти. В пакете законопроектов идут и поправки о наказании за такие проступки - штраф до пяти тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.

Правительство концептуально согласно с предложением и указывает в своем отзыве, что законопроект направлен на защиту общественных и государственных институтов от неправомерных посягательств в информационной среде. Однако кабмин рекомендовал уточнить, каковы "мишени" указанного неуважения. Если этого не сделать, то возможно неоднозначное толкование и, соответственно, проблемы в правоприменительной практике.

Как сообщил Леонид Левин, среди замечаний комитета также содержится требование об уточнении формулировок. Так, термин "неуважение", которое упоминается в тексте, носит оценочный характер, что может привести к злоупотреблениям.

Член комитета Евгений Ревенко от себя добавил, что из-за риска широкого толкования лучше использовать понятие "оскорбление".

Представитель авторского коллектива Дмитрий Вяткин заверил, что инициаторы готовы учесть замечания кабмина и коллег при доработке к основному чтению. Кроме того, он объяснил представителям ЛДПР (фракция не собирается поддерживать поправки), что инициатива отнюдь не направлена на гонения на критиков власти. Если ее представитель "обидится" на брань, у него есть возможность судиться, защищая честь и достоинство, подсказал Вяткин. Законопроект направлен именно против хулиганских действий в интернете, распространяемых в отношении неограниченного круга лиц, общественных интересов и т.п., пояснил он. Таким образом, речь не идет о "персонифицированных оскорблениях". Журналисты позже поинтересовались, касается ли в таком случае инициатива президента. Касается не как личности, а как института власти, пояснил Вяткин.

Поддержку кабмина и комитета также получил законопроект на тему распространения в СМИ и интернете лжи, создающей угрозу здоровью граждан и массового нарушения общественного порядка, иных тяжких последствий. Законопроект-спутник предполагает солидные штрафы - вплоть до 1 млн рублей. Правительство согласилось, что поправки улучшат обеспечение информационной безопасности, но опять же попросило уточнить формулировки. Комитет тоже поддержал с учетом доработки: в частности, следует уточнить критерии отнесения последствий к тяжким, сказал Леонид Левин.