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Рубрика: В мире

Сирийские ПВО отразили массированный удар Израиля по Дамаску

Израиль снова атаковал Сирию. В этот раз, как сообщает агентство SANA со ссылкой на своего корреспондента, удары наносились и с воздуха, и с земли.

Фото: AP Photo/Gali Tibbon
Нетаньяху прокомментировал авиаудары Израиля по объектам в Сирии

Мощные взрывы были слышны в Дамаске с 1:10 до 2:00 по местному времени. Израиль сообщил, что главной целью стали объекты иранских сил. Удары наносились с территории Ливана.

"Враг нанес массированный удар несколькими "волнами" управляемых ракет", - рассказал РИА Новости источник в военных кругах Сирии. Значительная часть ракет уничтожена прежде, чем они достигли целей.

Гостелеканал Ikhbariya сообщил, что при атаке использовались различные виды вооружений. Ракеты запускались из северной части израильского региона Галилея и из района Тивериадского озера.

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