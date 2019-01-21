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Рубрика: В мире

Израиль назвал причину ракетных ударов по Сирии

Минувшей ночью израильские военные нанесли удары по иранским складам оружия в Сирии и нескольким батареям ПВО, которые открыли огонь по самолетам, задействованным в бомбардировках.

Фото: EPA/ATEF SAFADI
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Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу армии Израиля. Налет, подобного которому не было с мая прошлого года, военные назвали ответом на зафиксированную накануне попытку ракетного обстрела Голанских высот.

Уточняется, что целью атаки стали объекты иранского подразделения "Аль-Кудс" в САР, в том числе оружейные склады в районе международного аэропорта Дамаска, а также иранский центр разведки и тренировочный лагерь.

О потерях со своей стороны Израиль не сообщал.

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