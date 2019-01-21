Израиль закрыл курорт на границе с Сирией из-за обострения ситуации

Армия Израиля приказала в понедельник приостановить работу единственного в стране горнолыжного курорта, расположенного на границе с Сирией. Требование закрыть гору Хермон для туристов последовало после начала массированных ударов по иранским силам на территории САР.

"По итогам оценки оперативной ситуации решено, что Хермон не будет открыт сегодня для посетителей", - говорится в сообщении израильских военных. Другие дополнительные меры предосторожности на границе пока не введены.

Ранее сообщалось о перехвате в этом районе выпущенной из Сирии ракеты. Обстрел, совпавший с налетом на аэропорт Дамаска израильских ВВС, мог стать причиной нынешней атаки на цели иранского подразделения "Аль-Кудс", сообщает РИА Новости.