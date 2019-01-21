Россияне выбирают отдых в России и соседних странах

Самыми популярными в этом году у самостоятельных российских туристов станут Армения, Беларусь, Азербайджан, Грузия и внутренние направления, прогнозируют представители сервисов онлайн-бронирования.

Россияне полюбили путешествия в Беларусь и другие соседние страны за доступный отдых и теплый прием. Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Спрос на такие путешествия растет уже два года подряд, рассказали "Российской газете" эксперты сервиса для путешествий UFS.Travel.

"Ереван уже был самым востребованным направлением среди жителей городов-миллиоников России в 2017 и 2018 годах, обошел такие популярные европейские города, как Прага, Бургас и Париж", - отметили в компании. А уже в этом году россияне чаще всего летали на несколько дней в Беларусь и Азербайджан.

По итогам 2018 года количество бронирований в Минске выросло на 46 процентов, в Ереване - на 44 процента, в Баку - на 10 процентов, говорит представитель сервиса бронирования отелей "Островок.ру" Феликс Шпильман.

Соседние страны привлекательны безвизовым режимом, простотой планирования поездки и близким расположением, отмечают эксперты.

Растет также популярность внутренних направлений. Летом будут лидировать курорты Крыма и Краснодарского края, говорят специалисты онлайн-системы бронирования туров Scanner.Travel. Российские направления обладают большим потенциалом, особенно быстро развивается спортивный туризм. Региональные горнолыжные курорты уже предлагают сервис и инфраструктуру, сопоставимые с европейскими стандартами, говорят эксперты.

Стоимость туров по России и в ближнее зарубежье в этом году, скорее всего, останется прежней, уверяют эксперты

К тому же, в отличие от зарубежных направлений, стоимость туров по России, по расчетам экспертов, с большой вероятностью останется прежней. А если они и подорожают, то не так сильно, как в другие страны, учитывая рост валютных курсов.