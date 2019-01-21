Спрос на такие путешествия растет уже два года подряд, рассказали "Российской газете" эксперты сервиса для путешествий UFS.Travel.
"Ереван уже был самым востребованным направлением среди жителей городов-миллиоников России в 2017 и 2018 годах, обошел такие популярные европейские города, как Прага, Бургас и Париж", - отметили в компании. А уже в этом году россияне чаще всего летали на несколько дней в Беларусь и Азербайджан.
По итогам 2018 года количество бронирований в Минске выросло на 46 процентов, в Ереване - на 44 процента, в Баку - на 10 процентов, говорит представитель сервиса бронирования отелей "Островок.ру" Феликс Шпильман.
Соседние страны привлекательны безвизовым режимом, простотой планирования поездки и близким расположением, отмечают эксперты.
Растет также популярность внутренних направлений. Летом будут лидировать курорты Крыма и Краснодарского края, говорят специалисты онлайн-системы бронирования туров Scanner.Travel. Российские направления обладают большим потенциалом, особенно быстро развивается спортивный туризм. Региональные горнолыжные курорты уже предлагают сервис и инфраструктуру, сопоставимые с европейскими стандартами, говорят эксперты.
К тому же, в отличие от зарубежных направлений, стоимость туров по России, по расчетам экспертов, с большой вероятностью останется прежней. А если они и подорожают, то не так сильно, как в другие страны, учитывая рост валютных курсов.