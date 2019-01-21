Киев лишился мест в комитете ПАСЕ, который отменит санкции к делегации РФ

Представительство Украины в составе регламентного комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), который работает над снятием санкций с российской делегации, будет сокращено, сообщает РИА Новости.

Причина — изменение правила формирования комитетов, согласно которым в регламентном комитете и комитете по вопросам избрании судей ЕСПЧ не может быть более двух представителей каждого из государств-членов. Киев имеет в комитетах по четыре представителя и в итоге будет вынужден сократить их число.

Напомним, что сейчас регламентный комитет работает над внесением изменений в регламент, которые должны снять санкции с российской делегации, чтобы она смогла вернуться к работе в ПАСЕ.