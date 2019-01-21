Мальчишка из китайской деревни, не окончивший даже среднюю школу, но рожденный с чувством прекрасного в душе, стал одной из заметных фигур культурной жизни российско-китайского приграничья. Благодаря ему Россия и Китай стали еще ближе и понятней друг другу.

Судьба как в кино

"Есть картины, которые я не продам никогда, даже если буду голодать!" - восклицает Лю Минсю. Он сидит передо мной, подвижный, эмоциональный, с быстрым говором и ослепительной "гагаринской" улыбкой.

Лю Минсю - основатель первого в Китае Музея национального русского искусства, который прекрасно знаком многим по обе стороны Амура.

Его судьба - настоящий сюжет для правдивого кино "про жизнь".

Лю Минсю родился в 1964 году в маленьком домике на окраине Хэйхэ. Сегодня Хэйхэ стал большим современным городом, а тогда был растянувшейся вдоль Амура деревней, где не было ни уличных фонарей, ни тротуаров.

- Детство - это счастье. Зимой мы рыли ходы в высоких сугробах, играли в войнушку, летом часами купались в Амуре. Было беззаботно, весело и радостно, - вспоминает Лю Минсю.

У его родителей было четверо детей, Лю Минсю - самый младший. Жили скромно, работал только отец, мама вела хозяйство. Телевидение тогда до Хэйхэ еще не дошло, счастье мальчишки заключалось в книгах и кино, которое летом в селе крутили прямо под открытым небом. Детвора, как воробьи, загодя занимала места на ветках деревьев. Когда на экране начиналось кино, пацаны почти не дышали.

- Я мечтал после школы стать журналистом или артистом, играть роли героев. Только героев, о других и думать не мог, - улыбается Лю Минсю.

В последнем выпускном классе средней школы ему стало неинтересно ходить на уроки. Утром уходил из дома со школьным портфелем в руках, в нужное время возвращался домой с видом уставшего ученика. Но в школу не ходил, прятался в укромном месте, где взахлеб читал, мог часами мечтательно смотреть на небо.

Школьный аттестат он совершенно справедливо не получил, на второй год не остался - посчитал это занятием пустым и постыдным. В восемнадцать лет пошел разнорабочим на строительство ГЭС в нескольких сотнях километров от родного Хэйхэ.

Мастер-самородок

Быт и труд были тяжелыми. Мальчишка работал по двенадцать часов в день землекопом. Спал на верхнем ярусе деревянных нар.

Было у него одно увлечение, которое вызывало смех и колкие шутки старших товарищей. Лю Минсю с удивительным чутьем умел найти корни деревьев, которые напоминали ему фигурки животных, птиц и героев народных сказок. Легкая доводка - и вот уже найденный корень или подобранная суковатая ветка становились произведениями искусства.

Однажды на стройку приехал журналист местной газеты, который поразился поделками землекопа. Написал об этом в газете. Вскоре после публикации на стройку приехал первый секретарь Хэйхэйского горкома партии, который попросил показать ему юного мастера и его работы. Посмотрел и присвистнул от удивления. И предложил смущенному Лю Минсю возглавить цех народных промыслов на лесоперерабатывающем комбинате Хэйхэ. Так он вернулся в родной городок мастером-самородком.

- Мне создали хорошие условия для работы, подобрали команду талантливых людей. Мы стали делать интересные вещицы из дерева, которые пользовались большим спросом у населения. Дерево - материал живой. Ему чуть-чуть любви и внимания, и оно тебя обязательно отблагодарит своей красотой, - увлеченно рассказывает Лю Минсю.

Два самовара

В 1984 году Лю Минсю отправился в канадский город Торонто представлять Китай на Всемирном конкурсе народных мастеров. Домой двадцатилетний парень вернулся с серебряной медалью.

1988 год принес удивительную новость в районы приграничья: Китай и Советский Союз подписали соглашение о безвизовом туризме, который оставил позади годы взаимного непонимания.

В октябре 1988 года Лю Минсю впервые в жизни приехал в СССР, в город Благовещенск. Время было дефицитное, процветал бартер - все меняли всё и везли домой то, чего не хватало.

- Я увидел два старинных медных самовара. Они были такие красивые, с медалями по бокам. И отдал за них все, что у меня было, - улыбается Лю Минсю.

Он стал частым гостем на соседнем берегу Амура, домой вез никому тогда не нужную русскую старину: самовары, крестьянские сарафаны дореволюционного кроя, шкатулки ручной работы, картины местных художников.

- На обеих таможнях меня уже знали. Таможенникам даже не хотелось досматривать то, что я везу. Они говорили обычную фразу: "Быстрей проходи", - вспоминает Лю Минсю.

Жена, родители, сестры и брат тоже не понимали его увлечение "русским духом". Они постоянно говорили, что это никому не интересно, пустая трата денег.

В одной из поездок Лю Минсю познакомился с амурским художником Александром Тихомировым, они подружились. Их дружба продолжалась много лет до самой кончины Александра.

- Работы Тихомирова - самое дорогое для меня. Если денег не будет даже на хлеб, я их никогда не продам, - тихо говорит он.

Музейщик

В 1994 году Лю Минсю при поддержке правительства округа Хэйхэ открыл первый в Китае частный Музей русского искусства, большую часть которого занимали произведения живописи.

С того времени и по сей день все коммунальные расходы музея оплачивает городская казна. Город дал в безвозмездную аренду большое помещение под экспозицию, которую составили сотни "представителей" искусства стран-соседей.

- Однажды решил провести такой эксперимент: приехал в Хэйхэ, и едва пройдя таможню, стал на чистом русском языке спрашивать: "Скажите, где тут музей Лю Минсю?" - рассказывает он. - Четвертый прохожий, к которому я обратился, понимающе улыбнулся и был готов показать мне дорогу.

Однажды порог музея переступил пожилой россиянин. Через переводчика объяснил, что он фронтовик, который еще в молодости освобождал Северный Китай от японских милитаристов. Гость полез в сумку, достал семь боевых наград и удостоверения к ним, протянул их онемевшему Лю Минсю и сказал: "Это мои награды, в них вся моя жизнь. Отдаю их вам, храните для истории". А потом развернулся и пошел прочь. Лю Минсю попытался пригласить его отужинать, но старик вежливо, но твердо отказался, сославшись на спешку.

Уникальный для Китая музей и его основатель "влюбили" в себя множество людей, у Лю Минсю появилось много друзей из числа ценителей и любителей русского национального искусства.

Без перевода

В 2004 году Лю Минсю открыл еще один музей в одном их красивейших мест Харбина - на Солнечном острове. Это тихий зеленый уголок природы на противоположном берегу Сунгари.

Здесь разместился музей современного русского искусства, мастерские и небольшая гостиница для художников. За годы десятки живописцев из России побывали здесь в творческих командировках, для художников созданы все условия для жизни и работы.

- Искусство не требует перевода. Я часто замечаю, как меняются у людей лица, как на них появляются улыбки, когда они приходят в музей, - говорит Лю Минсю. Себя он называет счастливым человеком. - Я столько времени провожу среди живописи, среди красоты. Большинство моих друзей - единомышленники, люди искусства. Общение с ними - счастье в чистом виде.

Отцу Лю Минсю уже 89, он давно перестал ругать своего младшего сына за то, что тот не получил школьный аттестат.

- Папа говорит, что я давно уже выбился в люди, и он за меня спокоен!

Мнение

Ольга Юркова.

Ольга Юркова, министр культуры и национальной политики Амурской области:

Лю Минсю - человек уникальный. Его энергия, харизма, невероятная любовь к русской культуре не перестают поражать, удивлять и вызывать восторг. Он альтруист, который все отдает на алтарь искусства. Благодаря ему родилась идея открыть музей китайского искусства в Благовещенске. Правительство Амурской области активно занимается реализацией этого нужного и интересного проекта.