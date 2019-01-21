Количество миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось

За последние десять лет количество миллиардеров в мире почти удвоилось, сообщает в ежегодном докладе фонд Oxfam. Их количество достигло 2208 человек. Состояние миллиардеров ежегодно увеличивается на 900 миллиардов долларов.

Исполнительный директор фонда Винни Бьянийма уточнила, что у богатых есть обязательства - платить свою справедливую долю налогов и делать инвестиции в бесплатное здравоохранение и образование. Особенно она отметила потребности в этих социальных услугах женщин и девочек, которые часто игнорируются.

Фонд Oxfam не первый год фиксирует печальный тренд - богатые становятся богаче, бедные - беднее. При этом каждый, кто находится на границе нищеты, живет на сумму менее 5 долларов в день.