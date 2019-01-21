Колокольцев вручил первому замглавреда "РГ" ценный подарок

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев вручил в здании министерства на Житной, 16 ведомственные награды представителям средств массовой информации. Торжественный прием был приурочен ко Дню российской печати и Дню печати МВД России.

Награды получили 40 представителей ведущих российских телеканалов, радиостанций, газет, сетевых изданий и ведомственных изданий.

Среди награжденных - первый заместитель главного редактора "Российской газеты" Наталия Татаринова, ведущий телевизионной программы "Специальный корреспондент" на телеканале "Россия-1" Аркадий Мамонтов.

- Работа средств массовой информации постоянно совершенствуется. Однако базовые принципы журналистики - честность, объективность, ответственность за каждое слово - остаются неизменными. Эти качества составляют основу вашей профессии, - сказал Владимир Колокольцев, обращаясь к приглашенным, и подчеркнул, что их принципиальная позиция помогает не только формировать объективное общественное мнение о полиции, но и повышать эффективность ее деятельности.

Министр подчеркнул, что МВД на протяжении многих лет проводит политику максимальной открытости.

- Мы заинтересованы в материалах, рассказывающих о службе полицейских, готовы активно содействовать журналистам, не избегая острых вопросов и тем. Особое внимание уделяем критике. Могу с уверенностью сказать, что результаты ряда журналистских расследований становились предметом тщательного разбирательства и серьезных выводов, - сказал Владимир Колокольцев.

Министр отметил и большой потенциал в развитии ведомственных СМИ, которые в первую очередь нацелены на профессиональную аудиторию и вызывают заслуженный интерес у действующих сотрудников и ветеранов органов внутренних дел.