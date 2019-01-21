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21.01.2019 13:06
Рубрика: В мире

Кореец демонстративно разбил свой дорогой Ford

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Очень эмоциональную и несколько необычную акцию провел 52-летний житель южнокорейского города Чончжу Чан Дон Мин. Купленный полтора года назад дорогой джип Ford Explorer он демонстративно разбил бейсбольной битой перед центром продаж этой компании. Так Чан выразил протест - ему, как он утверждает, продали подержанный автомобиль под видом нового. Компания же не согласна с такой трактовкой.

Церемонию "уничтожения" своей родной машины Чан провел с максимальной публичностью, пригласив туда и журналистов. По его словам, автомобиль он купил в мае 2017 году, заплатив за него около 50 тысяч долларов. Почти год мужчина ездил и "горя не знал", но в апреле прошлого года в автомобиле вдруг стала протекать крыша.

В автосервисе ему сказали, что "машину скорее всего раньше ремонтировали и сделали это не лучшим образом". Чан, который при покупке забирал машину из салона, официально торгующего автомобилями Ford, сначала посчитал, что техники ошиблись.

"Я же ни разу там ничего не менял и купил новую машину - прямо в салоне!" - отметил кореец.

Однако слесари показали ему еще несколько царапин и прочие следы, которые явно показывали, что машина уже побывала в ремонте.

Кореец присмотрелся внимательно к машине и вынужден был признать правоту специалистов, а затем и сам нашел новые следы ремонта в районе задней двери, крыши и багажника. Чтобы быть полностью уверенным и на законных основаниях требовать замены, он попросил проверить автомобиль в государственном центре, который имеет лицензию на оценку состояния машин. После проверки там тоже подтвердили, что "в значительной части присутствуют следы ремонта". В случае с новой машиной этого быть не должно, а потому Чан стал требовать замены автомобиля.

Однако представители Ford заявили, что машина была новой, а потому нет оснований для замены и компенсации. Изучив предоставленные автомобилепроизводителем документы, в прокуратуре отклонили требование владельца о компенсации, заявив, что "на основании полученных от компании Ford документов у нас нет оснований полагать, что автомобиль был ранее в ремонте".

Фото: iStock
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Чана это возмутило, он нанял адвоката и дошел до Верховного суда, но и там не стали пересматривать решение, отметив, что "по документам машина была новой, а потому нет причин для пересмотра первоначального вердикта".

В итоге Чан настолько разозлился, что в отчаянии пошел на акцию, которую провел вчера перед тем самым салоном, где купил свою машину в мае 2017 года. Он пригнал свою машину к дверям салона, перед которым его уже ждали журналисты. На машине он крупно написал краской: "Забирай эту машину в США!", а вокруг места акции развесил плакаты с критичными отзывами о компании Ford, которая рекламирует свои автомобили в Корее как эталон надежности и престижа.

Чан Дон Мин признался, что "ему очень жаль, успел привыкнуть и полюбил машину, как родную". Потом он сделал несколько эмоциональный жест: разлил бутылку корейской водки сочжу на машину, приговаривая: "Ну ты-то сама не виновата. На попей на прощание перед своим уходом. Прости!" Затем сам выпил остатки спиртного, достал из багажника биту и начал методично крушить стекла, зеркала и обшивку машины.

Чан сказал, что это последнее, что он может сделать в знак протеста против произвола производителя, который под видом новой продал подержанную машину. В салоне, где продали автомобиль, сказали, что "понимают состояние владельца, но ничего поделать не могут, так как по всем документам машина была новой, а потому нет способа выплатить компенсацию или заменить автомобиль на другой".

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