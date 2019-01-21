Косачев дал оценку дискуссии в ПАСЕ о диалоге с Россией

Разговор о взаимоотношениях России и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) может свестись только к порицанию за неуплату российского взноса в Совет Европы, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее в понедельник глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, открывая зимнюю сессию ассамблеи, заявила о необходимости продолжения политического диалога с Россией, а также подчеркнула важность выполнения всеми членами СЕ финансовых обязательств перед организацией.

"Боюсь, вся дискуссия опять сведется к порицанию России в связи с замораживанием выплаты взносов, председатель сама не преминула об этом напомнить", - заявил Косачев ТАСС.

По его мнению, это будет означать, что "ПАСЕ в очередной раз упустит шанс к диалогу, о котором так много говорит".

Напомним, Россия была лишена права голоса и других полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года после событий на Украине и воссоединения с Крымом. С 2016 года Москва перестала запрашивать подтверждение полномочий в ассамблее для своей парламентской делегации, а с 2017 года прекратила уплачивать ежегодный взнос в бюджет Совета Европы. По словам генсека организации Турбьерна Яглагнда, права России на представительство в уставных органах СЕ могут быть приостановлены с июня 2019 года за систематическую неуплату членских взносов.