Евросоюз, вводя санкции против России из-за подозрения в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери, демонстрирует солидарность с Великобританией, которой подменяется доказательная база, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

В понедельник Совет ЕС сообщил о введении санкций против применения и распространения химоружия. В "черный список" попали четверо сотрудников Главного управления Генерального штаба ВС России. Речь идет о руководителе управления, его заместителе и двух сотрудниках, якобы имевших отношение к инциденту в Солсбери. Санкции также наложены на сирийский Научно-исследовательский центр (SSRC), который обвиняют в разработке и производстве химического оружия, и пять должностных лиц, связанных с его работой. Их имена будут опубликованы позже.

"Евросоюз демонстрирует евросолидарность, которой подменяется отсутствующая доказательная база. Странно, что эта евросолидарность проявляется сейчас по отношению к Великобритании, со скандалами покидающей ЕС и оставляющей Евросоюз теперь еще и наедине со скандалом по имени Солсбери", - сказал Константин Косачев РИА Новости.

По его мнению, если Брюссель продолжит вести политику "безответственных решений", она еще долго будет отравлять отношения ЕС с Россией.