ЕС ввел санкции против России и Сирии за химоружие

ЕС одобрил новые санкции в отношении четырех граждан РФ, пяти сирийцев и одного юридического лица из САР в связи с новым режимом ограничительных мер против применения и распространения химоружия. Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

"Совет ввел сегодня санкции в отношении девяти лиц и одного учреждения", - отмечается в сообщении.

В "черный список" попали четверо сотрудников Главного управления Генерального штаба ВС России, которое на Западе по привычке называют ГРУ. Речь идет о руководителе управления, его заместителе и двух сотрудниках, якобы имевших отношение к инциденту в Солсбери. Санкции также наложены на сирийский Научно-исследовательский центр (SSRC), который обвиняют в разработке и производстве химического оружия, и пять должностных лиц, связанных с его работой. Их имена будут опубликованы позже.

Санкции включают запрет на поездки в ЕС и заморозку активов.

В Москве уже негативно оценили этот шаг. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков еще до публикации решения, никаких доказательств причастности россиян к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери до сих пор представлено не было (предполагается, что "два сотрудника ГРУ" - это те самые Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон обвинил в нападении на Скрипалей). "Мы все знаем набор ставших уже знаменитыми фотографий этих двух граждан в Великобритании. Они не являются прямым доказательством. Более субстантивных и более конкретных доказательств мы не знаем, поэтому негативно относимся к подобным решениям", - отметил Песков.