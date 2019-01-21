На желание Евросоюза ввести новые санкции в связи с " делом Скрипалей " в Кремле отреагировали негативно.

Предполагается, что рестрикции коснутся и подозреваемых Лондоном в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль Александра Петрова и Руслана Боширова, в связи с чем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что "они подозреваются безосновательно".

"Никаких доказательств до сих пор не прозвучало", - заметил представитель Кремля. "Мы все знаем набор ставших уже знаменитыми фотографий этих двух граждан в Великобритании. Но одновременно есть очень много фотографий граждан России в Великобритании, и это не прямое доказательство", - сравнил он.

Песков также отметил, что более субстантивных и конкретных доказательств подобным подозрениям нет, поэтому к подобным решениям в Кремле относятся негативно.

"В данной ситуации ничего не изменилось с нашей точки зрения", - заключил пресс-секретарь президента, пояснив, что Москве доказательства в отношении подозреваемых в Великобритании не предъявили.