"Красивый мальчик": Глюк, я - твой отец

Был у журналиста Дэвида Шеффа сын Ник. Умненький, красивенький, многосторонне одаренный. И рисует, и пишет, и барышень легко очаровывает. Чарльза Буковски декламирует, Джона Зорна слушает, все университеты двери пред ним распахнули. Чудо, а не ребенок. Но вот беда: подсело драгоценное чадо на иглу и гробит свой необъятный потенциал почем зря.

Реальная история сложных отношений отца и сына подробно изложена обоими - натуры они творческие, так что каждый написал об этом по книжке. На основе этих книжек бельгийский режиссер, номинант "Оскара" Феликс ван Грунинген снял свой первый американский фильм "Красивый мальчик" (Beautiful Boy).

Персонажам юной голливудской звезды Тимоти Шаламе, который вполне убедительно изображает погрязшую в пороке жертву предосудительной зависимости, везет на прогрессивных родителей с более чем либеральными взглядами на воспитание. Только если в "Зови меня своим именем" поощрение отцом сыновьей интимной связи со зрелым мужчиной и учреждения ими тайного клуба любителей персиков создает в сознании отпрыска лишь подернутое легкомысленной ностальгической дымкой щемяще-лирическое воспоминание, здесь последствия куда серьезнее.

Дэвид (Стив Карелл) не прочь поделиться с потомком своим скромным опытом экспериментирования с запрещенными препаратами в шутливой беседе и рассчитывает на здравомыслие собеседника, так и искрящегося всевозможными талантами. К тому же для реализации этих талантов у Ника всё есть - окружающие его холят и лелеют, а единственным всерьез травмирующим психику событием в его жизни можно считать родительский развод, прошедший, впрочем, судя по всему, без особых эксцессов и неприятностей.

Но комнатные условия на одаренного и залюбленного Ника действуют пагубно: вступив в опасный переходный возраст, он, как это часто бывает с неглупыми молодыми людьми, угодил в ловушку нигилистической апатии и сомнительного философствования, приправленного саможалостью и показушным презрением ко всему и вся. Завороженно вглядываясь в расширяющуюся внутреннюю пустоту и постепенно поддаваясь губительному обаянию тьмы, всеобщий любимец прибегает к известным способам заглушить свою растущую Weltschmerz, не обращая внимания на то, как рушит собственное будущее и отравляет жизнь близким.

"Красивый мальчик", в целом похожий на бесчисленные наркодрамы, отличает то, что он предлагает взглянуть на трагедию со стороны, делая главным героем не самого торчка, а пытающегося его вытащить из трясины родственника. Дэвид суетится, бегает по специалистам, устраивает Ника на лечение и терапию, периодически погружаясь в воспоминания о том, "каким он парнем был", явленные в щедро рассыпанных флэшбэках. Отчаявшись, Шефф-старший даже лично пробует порошок, на который сын променял блестящие перспективы - чего ради кровиночки не сделаешь, как сказал бы Рэнди Марш. Ник тем временем завязывает, срывается, снова завязывает и опять срывается, клянчит деньги, ворует у младшего брата, истерит и хамит, гуляет обдолбанным под медитативные ритмы Sigur Rós, вляпывается в истории.

Несмотря на фокус на фигуре отца, склонности к размышлениям о подводных камнях и прочих сложностях воспитательного процесса авторы картины не проявляют, ограничиваясь близкой герою Карелла идеей о том, что всё на свете всё равно не проконтролируешь и где надо соломки заранее не подложишь. Ван Грунингена и сценариста Люка Дейвиса куда больше интересует смягчение ущерба, чем профилактика. Этот подход к проблеме, который многими у нас может быть воспринят как несколько неоднозначный, вполне отвечает современным трендам на Западе, где уже объявили широкомасштабную войну "наркофобии".

Так что в основном видеоряд подчинен социальному посылу - тоже важному, конечно, хотя и незамысловатому и достойному какого-нибудь мотивационного или просветительского ролика (а не двухчасовой художественной ленты): "Любите своих наркозависимых родных, они нуждаются в вашей помощи". Собственно, эту простую мысль почти прямым текстом прописывают и в финальном титре. Наверняка такой подробный иллюстративный материал с двумя хорошими актерами в обойме кому-то придется кстати. В этом смысле "Красивый мальчик" - кино действительно небесполезное. Но только в этом смысле.

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