Режиссер "Зови меня своим именем" всерьез намерен продолжить фильм

Возлюбленный критиками и Американской киноакадемией фильм "Зови меня своим именем" может обзавестись сиквелом. В это охотно верит актер Майкл Сталберг, проболтавшийся в разговоре с Coming Soon, что сам режиссер Лука Гуаданьино вполне серьезно настроен продолжить историю.

По словам актера, режиссер "думает рассказать о том, что стало с персонажами несколько лет спустя, какой выбор они сделали и как зажили после знаменательного для всех них лета". Сталберг намекнул, что сюжет сиквела может развернуться вокруг некоторых частей книги, которые еще не экранизировали. Также артист чрезвычайно взволнован любым продолжением, горячо утверждая, что первая часть "была неповторимым опытом".

Сейчас Лука Гуаданьино в поте лица трудится над ремейком итальянского хоррора "Суспирия". Поэтому, какие бы планы он ни имел на сиквел, в настоящий момент мысли о нем уходят на задний план.

"Зови меня своим именем" рассказывает о курортном романе 17-летнего Элио (Тимоти Шаламе) и 24-летнего Оливера (Арми Хаммер). Кинокартина номинировалась на премию Оскар 2018 года в четырех категориях и выиграла в номинации "Лучший адаптированный сценарий".