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Рубрика: Культура

Кровавые цветы войны

Фильм рассказывает об одной из самых жестоких страниц в истории Второй Мировой Войны
Текст: Цао Сяочэнь
Российская газета - Спецвыпуск №7769 (11)
Начиная с 2014 года в Китае ежегодно отмечается День памяти жертв Нанкинской резни.

В 1937 году в тогдашней столице Китайской Республики Нанкине японская армия чинила ужасающие зверства - массовые убийства гражданского населения, издевательства, изнасилования. Чего стоит один лишь тот факт, что повседневным развлечением японских солдат было отрубание голов. Бесчеловечные издевательства над безоружными мирными жителями Нанкина продолжались на протяжении шести недель, начавшись 13 декабря 1937 года, когда японцы вошли в город. За этот период солдаты японской императорской армии истребили свыше 300 тысяч мирных жителей и пленных, а также совершили множество чудовищных деяний. Виновные в этих преступлениях были осуждены Международным военным трибуналом по Дальнему Востоку и Нанкинским военным трибуналом.

Многие литературные произведения, телевизионные сериалы и кинофильмы посвящены памяти погибших в Нанкинской резне, в частности, фильм прославленного режиссера Чжан Имоу "Цветы войны", снятый в 2011 году по мотивам романа Янь Гэлин.

Действие фильма происходит в 1937 году во время антияпонской войны. Повествование ведется от лица одной из выживших воспитанниц монастыря. Главный герой фильма, случайно оказавшийся в Китае американец-гробовщик Джон (его роль играет знаменитый голливудский актер Кристиан Бэйл), приходит в монастырь, чтобы похоронить покинувшего этот мир священника. За стенами монастыря идут ожесточенные бои за Нанкин, последние бойцы обороняют монастырь, стремясь защитить его воспитанниц, девочек-подростков, которые не смогли вовремя покинуть обитель. Американец задерживается в монастыре. Затем там же находят убежище проститутки из известного в Нанкине борделя. Они просят американца починить старый грузовик и увезти их из города. А девочки умоляют остаться с ними под видом священника и защитить их. Когда последние защитники монастыря погибают в бою, в него врываются японцы.

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Гетеры успевают спрятаться в подвале, а девочки - нет, но они остаются живы. Их приглашают спеть для японского командования. Понимая, что от такого приглашения нельзя отказаться, воспитанницы предчувствуют, чем закончится этот концерт. Тогда вместо них на банкет к японцам решают поехать "жрицы любви".

У Джона большой опыт в нанесении грима, поэтому он превращает видавших виды женщин в юных девочек. Гетеры уезжают на встречу с японцами, а гробовщик прячет воспитанниц в грузовике и вывозит из города. То, что произошло с отважными женщинами, которых все считали падшими, осталось за кадром.

Картина описывает всю глубину психологической драмы, которая происходит с людьми во время войны. Американец, который сначала озабочен лишь тем, что ему должны заплатить за визит и похороны, спасает воспитанниц. Проститутки, которые заботятся лишь о своих интересах, приносят себя в жертву ради детей.

9 октября 2015 года документы, касающиеся Нанкинской резни, были включены в список объектов наследия "Память мира" ЮНЕСКО

Кинолента выдвигалась на "Оскара", но не попала в список номинантов. Кроме того, фильм номинировался на премию "Золотой глобус", а также получил премию Asian Film Awards за лучший актерский дебют (вручен актрисе Ни Ни) и еще пять номинаций - за лучший фильм, лучшую режиссерскую работу, лучший сценарий, лучшую музыку и лучшие костюмы.

Память

В 1985 году по инициативе городских властей в Нанкине был сооружен Музей памяти жертв Нанкинской резни. Он находится рядом с братской могилой, где захоронены тела многих тысяч жертв. Она известна в народе как "траншея десяти тысяч тел". 13 декабря 2014 года Китай провел первый День памяти жертв Нанкинской резни.

Культура Кино и ТВ Мировое кино
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