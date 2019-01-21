КС РФ отменил для владельцев большегрузов штрафы на сотни тысяч рублей

Конституционный суд России понизил штрафы для владельцев грузовиков, нарушивших правила движения тяжеловесного или крупногабаритного транспортного средства. Статья 12.21.1 КоАП РФ признана не соответствующей Конституции РФ в части размера наказания и отсутствия различий, обусловленных правовой природой субъекта административного правонарушения.

Как следует из материалов суда, в КС РФ практически одновременно поступили сразу три жалобы на чрезмерность наказания, предусмотренного КоАП за превышение допустимой массы транспортного средства или нагрузки на ось без специального разрешения. Андрея Думилина оштрафовали в Нижегородской области на 300 тысяч рублей, когда он вез деревянный сруб. Довод о том, что постройка перевозилась в личных целях, а потому наказание должно быть определено как водителю (штраф в размере 3-4 тысячи рублей), а не как юридическому лицу, суды во внимание не приняли.

По статье 12.21.1 КоАП РФ размер штрафа зависит от способа фиксации нарушения

Похожий случай произошел в Рязанской области с автомобилем Анатолия Шарова. В момент совершения правонарушения за рулем был не владелец большегруза, а нанятый водитель. Однако ссылка Шарова на статью 2.6.1 КоАП о том, что "собственник освобождается от ответственности, если будут подтверждены данные о том, что в момент фиксации административного правонарушения транспортное средство находилось во владении или в пользовании другого лица", была отвергнута.

Наконец, третий запрос на оценку положений статьи 12.21.1 КоАП поступил из Костромского областного суда, который рассматривает обстоятельства дела Сергея Попова из Екатеринбурга. Тот факт, что его автомобиль двигался с превышением допустимой нагрузки на ось более чем на 50 процентов, зафиксировала автоматическая система весового контроля. А в этом случае размер штрафа для владельца транспортного средства даже не предполагает "вилки". Пятьсот тысяч рублей - и все.

По мнению заявителей, такой подход не позволяет дифференцировать административную ответственность надлежащим образом, а также ставит размер наказания в зависимость исключительно от способа фиксации нарушения, тем самым нарушая конституционный принцип равенства перед законом и судом. Изучив обстоятельства дела, судьи частично согласились с доводами заявителей. Решение основано на ранее высказанных правовых позициях КС РФ.

Части 1, 2, 3 и 6 статьи 12.21.1 КоАП признаны не соответствующими Конституции РФ в той мере, в которой они позволяют назначать штраф за автоматически зафиксированное правонарушение по верхнему пределу наказания для юрлиц. Недопустимым КС признал также отсутствие у собственника или водителя возможности доказать, что в момент выявления административного правонарушения принадлежащее ему транспортное средство перевозило груз для личных нужд. Федеральному законодателю поручено устранить эти пробелы. Впредь до внесения надлежащих изменений штраф за автоматическую фиксацию нарушений статьи 12.21.1 КоАП должен быть наименьшим в пределах размера штрафа для юридического лица, а для гражданина - наименьшим в пределах размера штрафа для водителя, установленного соответствующей частью той же статьи. Этой позицией КС предстоит руководствоваться Костромскому суду по делу Сергея Попова, а дела Шарова и Думилина подлежат пересмотру.