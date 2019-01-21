Действующая чемпионка мира и Европы по прыжкам в высоту Мария Ласицкене установила лучший результат сезона в мире, "улетев" на 2,03 метра на соревнованиях "Битва полов", которые во второй раз прошли в Москве. Ласицкене обошла не только вернувшуюся в сектор олимпийскую чемпионку Анну Чичерову (2,01), но опередила и целую мужскую команду соперников, среди которых был еще один чемпион Лондона-2012 Иван Ухов.

В "Битве полов" женщины и мужчины соревнуются на равных благодаря таблице подсчета очков венгра Божидара Спириева. Расчеты основаны на точных статистических данных. Например, 2,03 (1249 очков) Ласицкене - это мужские 2,38 (1251). А лучший из высотников Илья Иванюк взял лишь 2,26 (1143).

Мария, вы признались, что в последнее время прыгать с женщинами вам стало скучновато, а вот бросить вызов мужчинам - это то, что надо.

Мария Ласицкене: Что касается скуки, то эти слова относятся к периоду 2017-18 годов, когда вся элита ушла, поменялось поколение. Оказалось, что я одна из старших осталась в секторе. И это на самом деле снизило уровень конкуренции. На многих российских стартах я боролась сама с собой после высоты 1,92 м. Вот это сложно: "набить" бедра так, чтобы прыгнуть высоко. А высоко прыгать хочется. Но сегодня вернулась Аня Чичерова, и все поменялось. Это уже будут абсолютно другие женские прыжки в высоту. На "Битве полов" мы очень ярко это показали. Надеюсь, до конца сезона будем только прибавлять.

Несколько дней назад Чичерова обыграла вас на турнире в Челябинске. Что почувствовали?

Мария Ласицкене: Проигрывать нужно уметь. Я считаю, что боролась хорошо, и 1,97 метра тоже достойная высота. Ни в коем случае нельзя принижать свои результаты. Это то, на что я была готова в тот момент, 17 января. Естественно я сделала выводы. Спорт не бывает без поражений. Нужно опускаться, чувствовать эти эмоции, учиться на своих проигрышах. Гладко все не будет никогда. Лучше сейчас об этом вспомнить, чем на крупных официальных стартах.

В прошлом сезоне вы выиграли 25 турниров из 26, всего ваша победная серия насчитывала 45 соревнований. Когда так безошибочно выступаешь, не появляется страх вдруг проиграть?

Мария Ласицкене: Никогда не считала эту серию, она появилась непонятно откуда. Я даже не заметила, что случилось. А все вокруг стали говорить об этом. Понимаю, почему: красивые цифры, болельщикам нравится, привлекает внимание к легкой атлетике. Но это очень давит. Хотя, выходя на старт, я, конечно, не думала, как бы продлить победную серию. Я думала, что нужно поднимать планку. Не было страха проиграть. Было лишнее внимание, от которого необходимо уметь абстрагироваться, ведь от меня требуется результат здесь и сейчас. Нет смысла гнаться за какими-то сериями.

А за рекордами мира?

Мария Ласицкене: Аналогично. Не думаю о них. В голове держу только установки тренера. Нужно хорошо выполнять свою работу. А там все придет, когда нужно. Всему свое время. Накручивать себя - это лишнее. Конечно, если близкие люди, которые мечтают, загадывают. Такая поддержка должна быть. Но у меня установки только на работу, на тренировки и соревнования. Не стоит раньше времени представлять себя чемпионом, рекордсменом. Это выхолащивает. А мне эмоции очень нужны.

Несмотря на ваши успехи и победы, международная федерация легкой атлетики как будто их не замечает, не включая вас в список лучших спортсменов года. Болельщики негодуют. А вам не обидно?

Мария Ласицкене: Лично мне как спортсменке вообще не жаль. Но мне неприятно, что болельщики, люди, которые хотят видеть меня на первой строчке рейтинга, расстраиваются. Но хочу сказать им, что не это главное. Это рейтинг, это красивая вечеринка, на которой подарят "тарелочку". У меня же другие цели, другие задачи, другие высоты. И искренняя поддержка тех, кто в меня верит. Вот что для меня важно.

Один раз вас все-таки пригласили в Монако. Вы были на балу, в красивом платье…Понравилось?

Мария Ласицкене: Честно, нас даже не покормили, и мы не потанцевали. Поэтому я была разочарована (смеется). Но мы с супругом Владасом (Ласицкасом - спортивным журналистом, комментатором - прим. авт.) нашли, чем заняться. Отлично провели время вдвоем. Так что одного раза хватило.

Кстати, к созданию "Битвы полов" он ведь тоже имеет отношение?

Мария Ласицкене: Идея пришла на тренировке. Мы разговорились втроем с моим тренером Геннадием Габриляном и Владасом: "Ой, было бы круто мальчикам прыгать с девочками, а победителя выявлять по очкам". Михаил Бутов (член президиума ВФЛА, член совета ИААФ - прим. авт.) со своей командой воплотили проект в жизнь. Это то, что сейчас нужно легкой атлетике России. Несмотря на все угнетающие настроения, нужен праздник. Не так много стартов в календаре, когда выступаешь под музыку, когда болельщиков так много и они сидят так близко к сектору. Молодым спортсменам это особенно полезно. Им нужно переживать эти эмоции, получать опыт.

Вам так нравится идея посоперничать с мужчинами, а в семье "Битвы полов" не происходит?

Мария Ласицкене: То, что Владас имеет отношение к спорту, работает со спортсменами высокого уровня, нам помогает в семье. Мы уважаем труд друг друга. У него бывают сложные эфиры, у меня бывают сложные тренировки. Но у нас есть поддержка, любовь и взаимопонимание. О, как я красиво сказала! Надеюсь, он это прочитает.