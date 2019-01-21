ВЦИОМ опубликовал первые рейтинги доверия и одобрения/неодобрения власти-2019.

В общем - сильные рейтинги (скажем, деятельность президента одобряют 62%, разница между "доверием" и "недоверием" - 27%. У других институтов цифры похуже, но тоже достаточно высокие).

Пиар эффективен, когда он идет в психологическом поле вдоль "скреп", и буксует, если направлен "поперек скреп"

Европейские и американские политики о таких цифрах могут только мечтать. Но - все познается в сравнении! - у нас это справедливо называют "понижением рейтингов". Верно, понизились. Непосредственная причина, как известно, изменения пенсионного законодательства. Бодрый пиар мало помог - отношение населения к повышению пенсионного возраста лучше не стало, доводы о необходимости, о росте пенсий - не воспринимаются. Есть причины и менее четкие, но более глубокие. "Они устали" - от душной социальной атмосферы, где "ничего не меняется", не ощущается улучшение институтов (хотя международные эксперты фиксируют улучшение по многим направлениям), цены растут, зарплаты отстают, а "социальные лифты" стоят. Устали и политически - от вечных санкций (никто уже давно не острит про "Искандеры"), "ТВ-Украины", "борьбы с НАТО", даже от "ужаса 90-х"... Идеи противостояния Западу, "либералам-и-олигархам" не ОТТОРГАЮТСЯ, но и не зажигают. Стерлись, утратили эффект новизны. Кроме любителей, готовых снова и снова "включать любимые нейроны" (да, их немало!), большинство, заранее зная все-что-скажут, или переключают каналы, или слушают вполуха. Любопытно, что на прямой вопрос "доверяете ли вы ТВ?", мне, как правило, отвечают: "Нет, конечно, там нас морочат!" Зато дальше, при "политическом разговоре", излагая "свое мнение", те же самые "скептики" пересказывают содержание ТВ-шоу и новостей "близко к тексту". Полагаю, это феномен массовый. Еще любопытней, что при этом рейтинги властей все равно плавно ползут вниз.

В связи с этим СМИ часто обсуждают "что можно сделать для перелома тенденции, повышения рейтингов власти?".

Прежде всего ЗАЧЕМ власти их повышать?

До выборов Думы почти 3 года, президента - больше 5 лет. Больше того. Если существующая политсистема сохранится к выборам (в чем причин сомневаться нет), результаты голосования более или менее очевидны. Тем более очевидно, что полная лояльность ПОВЕДЕНИЯ населения в ближайшие годы гарантирована, какими бы при этом ни были НАСТРОЕНИЯ. Конечно, всем людям - чиновники не исключение - приятно, когда их "любят", неприятно обратное, но это все-таки вопрос скорее эмоциональный, чем политический. Наконец, важнейший ресурс власти - "оппозиция". "Системная" - есть такая же неотъемлемая часть Системы, как и сама власть. А "внесистемная" - просто интернет-ворчуны, без малейшего намека на политическую волю и организацию. Они помогают власти, во-первых, тем, что имитируют (довольно искренно!) "конкуренцию без конкуренции", во-вторых, тем, что по контрасту с озлобленно-беспомощными пикейными жилетами чиновники почти всегда смотрятся лучше, "весомее". Так что своими стонами "оппы" показывают и доказывают реальную безальтернативность действующей власти. Кстати, примерно ту же функцию несут "либералы" или представители Украины на ток-шоу. Они-то и создают интригу, без которой нет шоу (как его и не было на советском ТВ). Но это, конечно, псевдоинтрига: трусоватые и бестолковые "плохиши" работают идеальным фоном (и подставкой) для ведущих шоу - своих заведомых и вечных победителей.

Так что пиар работает вполне успешно. Но его возможности ограничены.

Пиар эффективен, когда он идет в психологическом поле вдоль "скреп", и буксует, если направлен "поперек скреп".

Когда официальная линия совпала с антизападнопатриотическим вектором, "синергетический эффект" был гарантирован

В "проклятые 90-е" предпринимались попытки - пусть робкие - вести прозападную пропаганду. Они напоролись на острие скреп. История России, с вечными нападениями Запада, религиозное противостояние, самоидентификация "назло надменному соседу" - все это в массовом сознании глухо, но сильно отторгало "безоглядную веру в Запад". И напротив - недоверие Западу, "презумпция их геополитического обмана" - все это шло по "силовым линиям" Оборонного Сознания. Поэтому даже в 90-е антизападные публицисты, вопреки официозу, часто выигрывали ток-шоу. Поэтому так восторженно (и символически!) был воспринят "разворот самолета Примакова". И когда официальная линия совпала с антизападно-патриотическим вектором, "синергетический эффект" был гарантирован. Успех стал так велик, что этот пиар стал "материальной силой", которая наглядно влияет на политику ("хвост вертит собакой"), хотят того сами политики или уже нет.

Важен и "фонетический пиар".

Солженицын призывал "стащить грязную рубаху" коммунистической идеологии. Особое раздражение у людей вызывал "пролетарский интернационализм" (хотя без этой "лжескрепы" не мог бы существовать СССР!). В любом случае "интернациональный долг" вызывал отторжение, а "геополитические интересы" встречаются с полным одобрением, хотя часто это лишь разные слова для обозначения одного и того же...

Кстати, типичная ошибка "либералов" - "экономический фундаментализм", объяснение всех политических действий государств, общественных групп, отдельных людей экономической (денежной) выгодой. Крайне наивный взгляд: люди не монетизируются "без остатка". Как для человека, так и для народа самооценка, самоидентификация никак не менее важны, чем экономический расчет (если, конечно, нет голода).

Политика держится на пиаре, пиар направляется политикой. И это не замкнутый круг, а условие развития любого государства.