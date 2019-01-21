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Рубрика: Культура

Стихи на южные мелодии местности Хучжоу

Ли Цзо перевел стихи на южные мелодии
Текст: Ли Цзо (переводчик) , Су Ши
Российская газета - Спецвыпуск №7769 (11)
Каллиграфию представил мастер Ли Цзо. Каллиграфию представил мастер Ли Цзо.
Каллиграфию представил мастер Ли Цзо.

Горный дождь шумно прошел и быстро.

Мост чище, и река светлее.

На берегу реки, в которой растут водоросли,

Маленький сад и красивая тихая веранда.

За воротами светит полная луна,

Как чистая вода.
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У реки стоит расписная лодка.

На зеленых берегах реки уже растаял иней.

И белого снега, укрывшего реку, тоже нет.

В середине озера высятся две горы

Напротив чистого выхода реки.

Повернув голову, гляжу на туманную воду и небо,

Даже увидеть одинокий город не могу.

南歌子·湖州作
苏轼
山雨潇潇过，溪桥浏浏清。
小园幽榭枕苹汀。
门外月华如水,彩舟横。
苕岸霜花尽，江湖雪阵平。
两山遥指海门青,
回首水云何处,觅孤城。

Азы китайской каллиграфии

Ли Цзо

Стихотворная парная надпись по мотивам поэзии династии Сун (960–1279 гг.)

Дождик в горах сокрыл извилистую тропу;
Мерцающий свет полной луны прозрачный ручей с моста отражает.

山雨飘过曲径幽；
月华如水溪桥浏。
撰联，书法 李佐

Художник слова

Ли Цзо родился 11 июля 1957 года в Пекине. В 1983 году окончил факультет русского языка Пекинского педагогического университета. Затем более 20 лет преподавал русский язык в Пекинском университете путей сообщения. За годы преподавательской деятельности Ли Цзо активно переводил произведения русских и советских поэтов на китайский язык, свои переводы он публиковал в периодических изданиях. Стихотворные переводы Ли Цзо получили признание на всекитайском конкурсе по переводу с русского на китайский язык.

Ли Цзо.

В настоящее время Ли Цзо преподает китайский язык в Пекинском университете путей сообщения. Недавно в Минске при поддержке посольства КНР в Беларуси вышел стихотворный сборник его переводов «Сто избранных лирических стихотворений Ли Бо», сборник был передан в фонд Национальной библиотеки Республики Беларусь.

Фото: АР
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Ли Цзо — известный каллиграф, двукратный лауреат первой премии на всекитайском конкурсе каллиграфов. Изучать искусство каллиграфии он начал с детства.

В Минске состоялось четыре выставки каллиграфических произведений Ли Цзо. В ноябре 2012 года его каллиграфические работы приняли участие в Международной выставке каллиграфии в Москве. В апреле 2013 года восемь каллиграфических произведений кисти Ли Цзо пополнили фонд Национального музея изобразительных искусств Республики Беларусь.

Все материалы проекта "Читаем стихи династии Тан и Сун" в разделе "Мероприятия" на странице МРК ВКонтакте: https://vk.com/china_poem

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