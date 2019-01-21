Лилиан Мори Паскье переизбрана председателем ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы переизбрала своим председателем Лилиан Мори Паскье, представляющую Швейцарию. Об этом сообщается на сайте ПАСЕ.

Примечательно, что у нее не было конкурентов. На пост председателя была подана лишь одна кандидатура, тут же утвержденная парламентариями.

Паскье поблагодарила депутатов за оказанное доверие и пообещала приложить все свои силы для "защиты ценностей Совета Европы в сложных условиях", которые переживает организация, в частности из-за отсутствия в ПАСЕ российской делегации, лишенной полномочий. "На карту поставлено будущее организации, и поэтому мы обязаны найти решение", - отметила Паскье. В своем выступлении она также уделила внимание проблеме борьбы с коррупцией, стереотипами и сексизмом.

Кроме того, как отметили рядовые члены ПАСЕ, ей предстоит решить вопрос с финансированием, сокращение которого подрывает возможности организации выполнять свои функции.

На пост председателя в первый раз Паскье была избрана в июне 2018 года, сменив итальянского социалиста Микеле Николетти, который вынужден был отказаться от этой должности после поражения на парламентских выборах в своей стране. Сама Паскье по образованию акушерка, с 1980-х годов он занимается политикой, неоднократно избиралась в нижнюю и верхнюю палаты парламента Швейцарии.