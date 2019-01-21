Малеванная: Не развешиваю афиши и не перебираю старые фотографии

У петербургской актрисы, народной артистки России Ларисы Малеванной 22 января юбилей, не так давно она дебютировала в роли писателя - в Союзе писателей Санкт-Петербурга вышла ее книга "Дачные посиделки. Семейные истории".

Она работала в Театре имени Ленсовета у Игоря Владимирова, в ленинградском Ленкоме с Геннадием Опорковым, более 30 лет в БДТ имени Г. А. Товстоногова. А зрители всей страны знают актрису по фильмам "Проводы белых ночей", "Гроссмейстер", "Легенда о Тиле", "Рафферти", "Единственная…", "Поздние свидания", "Анкор, еще анкор!", сериалам "Идиот", "Апостол", "Оттепель". Благодаря тому, что телеканалы часто показывают "Интердевочку" (там Малеванная сыграла маму главной героини Тани), мы видим Ларису Ивановну, можно сказать, постоянно.

А потом она играла "Странную миссис Сэвидж" в красноярском ТЮЗе. Ставила как режиссер спектакли в Молодежном театре Краснодара.

Лариса Ивановна, в день рождения делают комплименты, вручают подарки. Что стало самым неожиданным для вас? Самым приятным?

Лариса Малеванная: Неожиданно - что после перенесенной шесть лет назад операции и автомобильной аварии два года назад я до сих пор жива. А приятно - то, что этот факт многих радует. Спасибо добрым людям. Я не очень люблю "материальные" подарки, а ценю рукотворные, продиктованные сердцем. Мой четырехлетний правнук заблаговременно сделал мне потрясающий подарок. Он сказал: "Бабушка, я хотел написать, что люблю тебя, но ты же знаешь - я не умею писать, поэтому нарисовал тебе много-много сердечек". Там какие-то кружочки, очень приблизительно напоминающие сердечки. (Смеется). Но это "произведение" мне дороже многих других подарков.

Чем заполнены ваши дни?

Лариса Малеванная: Дни довольно напряженные для человека моего возраста. Конечно, приятно, что звонят с телевидения, радио, просят выступить. Учу стихи, готовлюсь к выступлениям в концертах, посвященным 75-летию снятия блокады Ленинграда. Для меня это большая честь. И это непросто: каждый раз, когда читаешь стихи Берггольц - мурашки по коже, потрясение осталось до сих пор, хотя война, блокада в далеком прошлом.

Что вам дорого сегодня?

Лариса Малеванная: День сегодняшний мне дорог, стараюсь прожить его полноценно. Я не принадлежу к людям, которые живут прошлым, каким бы оно ни было - замечательным или ужасным, не люблю давать интервью на темы прошлой жизни, не развешиваю на стенах старых афиш и не перебираю старые фотографии. Пытаюсь избежать того, что мне обрыдло: "Ваши творческие планы. А что вам ближе - театр или кино. Почему вы решили стать актрисой. Ваши первые роли". И прочие банальные темы, от которых уже тошнит. Жизнь изменилась и я тоже, и зачем сидеть в куче "опилок", перебирать их?

Страшно отказаться от привычной жизни и начать что-то новое. А вы не боялись, переключались на другую работу, если не было занятости в театре или кино?

Лариса Малеванная: Конечно, страшно, и даже очень. Я вообще родилась трусом и всю жизнь преодолевала свою трусость. Но одна моя героиня на сцене Жанна д’Арк говорила, что храбрый человек - не тот, кто ничего не боится, а тот, кто ради чего-то преодолевает свой страх. Ради близких людей, ради спасения Родины.

Вот я стала писать. Сама ни за что бы не взялась за это, хотя школьные учителя всегда хвалили мои сочинения, ставили "отлично". Когда журналисты просили меня написать статьи для их журналов, я сразу отказывалась: нет-нет, я артистка, а не писатель, а они - спасибо им большое! - настаивали, и тогда я писала. Потом втянулась, поняла, что получается, появились сценарии, книги.

У меня есть ваши книги "Песочница", "Мирись, мирись, больше не дерись". Есть ли вдохновение, желание писать сейчас?

Лариса Малеванная: Только что вышла книжка "Дачные посиделки. Семейные истории". Веселая, развлекательная, но не совсем. Как она появилась? Я много читала, иногда смотрела телевизор. Как-то прочла: "Помогите Алеше, нужна операция", отправила небольшую сумму. Потом другому мальчику перевела. Но мне ведь не спасти всех детей, которым нужна помощь. Не могу всех усыновить, удочерить, накормить. Младенцев выбрасывают на помойку 14-15-летние мамаши. Другие жестоко избивают своих маленьких детей. "Напитавшись" этим ужасом, я решила написать книжку для родителей и детей. Думаю, она пригодится мамам, которые понимают, что "дети - наше будущее" - это не просто красивые слова. Моя семья не идеальна, мой опыт воспитания детей, внуков не совершенен, много ошибок было. Но были моменты, которыми хочется поделиться.

В "Дачных посиделках" у меня 15 соавторов, в том числе 10-летняя правнучка Лиза. Она увлеклась нашими семейными байками, традициями. Например, мы придумываем рассказы из слов, начинающихся на одну букву. Рассказ "Зараза" предложила Лиза. "Зюзина Зараза", - добавила я. И мы сочинили смешной и в то же время печальный рассказ о семье, где нет взаимного уважения.

Хочется всем пожелать быть творческими людьми в семейной жизни! Не рассчитывать на то, что любовь никуда не денется. За ней надо ухаживать как за всем живым - цветами, деревьями, животными.

Столько интересных людей встретилось на вашем пути! Будут воспоминания о них?

Лариса Малеванная: Вот попросили меня к дню рождения Олега Борисова, моего партнера по сцене, рассказать о нем, и, конечно, я не могла отказаться. Но писать книгу воспоминаний не буду. Часто люди, мало что из себя представляющие, приклеиваются к знаменитостям, выдают себя за их лучших друзей, делают себе имя. Мне это не близко. А интересных людей много не только среди артистов. И, кстати, если бы я сейчас начинала новую жизнь, то выбрала бы какую-нибудь другую профессию.

А сниматься в кино тоже не хочется? Не все так плохо в последние годы, вы сыграли в фильмах "Дом", "Переводчик", "Оттепель", "Две женщины"…

Лариса Малеванная: Да, встречаются время от времени хорошие сценарии. Недавно сыграла эпизод в исторической картине "Союз спасения". Поскольку режиссер Андрей Кравчук и фильм про декабристов, я сразу согласилась. И не пожалела. Екатерина Нелидова, фаворитка Павла Первого, помогла ему избежать многих ошибок. Интересная женщина, я почитала о ней. Добра, остроумна, обаятельна.

Что вас удивило, порадовало во время работы?

Лариса Малеванная: Съемки в американской картине "До скорой встречи" (молодой режиссер Дэвид Махмуди), это была такая авантюра! Моя героиня русская, учительница английского языка, и я должна была говорить по-английски. Языка я не знала, в школе и институте учила немецкий. Мой внук Стас - преподаватель английского, поднатаскал меня. Он помогал и когда я снималась в "Апостоле", где нужно было говорить на немецком.

У всех моих внуков, у сына своя жизнь, все заняты, редко звонят и забегают, но я не могу пожаловаться на то, что забыта, заброшена. Когда мне нужна помощь - тут же появляются, помогают.

Актерская династия в семье не появилась?

Лариса Малеванная: Нет, и слава Богу, я очень рада.

Как-то в интервью вы сказали: "Работа в Краснодарском Молодежном театре - лучшая часть моей жизни, подарок господа Бога".

Лариса Малеванная: Никогда не знаешь, как повернется жизнь. Я ушла из БДТ, сказала себе, что в театр больше ни ногой! Вдруг позвонил из Краснодара директор театра, мой однокурсник по историко-филологическому факультету Краснодарского пединститута, и пригласил поставить спектакль. По образованию я режиссер, не актриса. Но, как всегда, вначале испугалась. А когда увидела ребят, живой, молодой, дружный коллектив, настоящий театр-дом - просто "пропала"! Поставила там "Куколку" Аверченко, потом "Вечный муж" по Достоевскому и "Чудики" по рассказам Шукшина. "Куколка" шла девять лет, только недавно сыграли последний спектакль. Это мой театр, нам было хорошо вместе.

А в родном городе почему не ставили спектакли?

Лариса Малеванная: Не звали, не предлагали. Ко мне здесь относятся как к артистке, а не режиссеру. Надо сказать, что последние лет 30 в Петербурге я не очень задействована. Съемки чаще в Москве или за рубежом, а спектакли - в Краснодаре.