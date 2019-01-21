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21.01.2019 19:54
Рубрика: Спорт

Остался в тени Новака

Даниил Медведев проиграл первой ракетке мира
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 12(7770)
На Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне стали известны имена всех четвертьфиналистов мужского одиночного разряда. В восьмерку лучших попали: Милош Раонич (Канада), Люка Пуи (Франция), Роберто Баутиста-Агут (Испания), Стефанос Циципас (Греция), Фрэнсис Тиафо (США), Рафаэль Надаль (Испания), Кэй Нисикори (Япония) и Новак Джокович (Сербия).

Последними в 1/4 финала вышли Нисикори и Джокович. Японец обыграл в пяти сетах испанца Пабло Карреньо-Бусту - 6:7 (8:10), 4:6, 7:6 (7:4), 6:4, 7:6 (10:8), а Джокович одолел россиянина Даниила Медведева в четырех партиях - 6:4, 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.

К чести Медведева, он оказал достойное сопротивление первой ракетке мира. Во втором сете он и вовсе был лучше соперника, особенно в концовке. Но все же класс Джоковича сказался. После проигранной второй партии серб собрался и не дал Даниилу возможности перевернуть ход встречи.

Фото: REUTERS/Aly Song
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Сенсацией стал вылет уже в четвертом круге Александра Зверева, представляющего Германию. Многие эксперты прочили ему попадание как минимум в полуфинал, а то и завоевание титула. Но Зверев оступился. Причем оглушительно, уступив в трех сетах Раоничу - 1:6, 1:6, 6:7 (5:7).

Играл Александр в этой встрече скверно. Да и эмоции сдерживал с трудом. Так, во время матча он сломал ракетку.

- Когда я разбил ракетку, мне стало легче, - отметил Зверев. - Я был очень зол. Мне не удалось показать свой теннис. В первых двух сетах моя игра и вовсе была ужасной. Я плохо подавал, неудачно действовал на задней линии. Конечно, я расстроен, но не впал в депрессию. Все в порядке.

В свою очередь Раонич отметил, что ничего страшного в эмоциях Зверева нет.

- Иногда такой выплеск помогает, - считает Милош. - А порой теннисист так расстроен, что делает это без причины. Вообще такие вещи могут произвести различный эффект. Неопытные ребята могут спасовать. У меня был подобный опыт. Я вел игру и был сосредоточен лишь на себе. Поэтому я даже не думал о том, что там происходит. На меня все это никак не повлияло.

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Главным фаворитом у мужчин в борьбе за титул считается Надаль. В матче четвертого круга испанец легко разобрался с чехом Томашем Бердыхом, обыграв его в трех сетах - 6:0, 6:1, 7:6 (7:4). Следующим соперником второй ракетки мира станет Фрэнсис Тиафо.

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- Встреча с Бердыхом? Думаю, только в третьей партии мы увидели настоящего Томаша. Если честно, я ждал иного уровня сопротивления, - признался Рафаэль. - Если говорить о Тиафо, то, конечно, я знаю его. У него отличная подача. Посмотрим, что получится.

Вылетела с Australian Open первая ракетка мира у женщин Симона Халеп. Румынка проиграла Серене Уильямс - 1:6, 6:4, 4:6.

К слову, Уильямс впервые после возвращения из декрета в прошлом году победила лучшую теннисистку мира. Еще один интересный момент: поражение Халеп означает, что ни одна из прошлогодних полуфиналисток Открытого чемпионата Австралии (Халеп, Каролин Возняцки, Элизе Мертенс и Анжелика Кербер) в этом году не дошла до 1/4 финала.

В следующей стадии Уильямс встретится с чешкой Каролиной Плишковой. Что касается остальных пар, то их составили: Анастасия Павлюченкова (Россия) - Даниэль Коллинз (США), Петра Квитова (Чехия) - Эшли Барти (Австралия), Наоми Осака (Япония) - Элина Свитолина (Украина).

Спорт Теннис Турниры ATP и WTA Australian Open - 2019
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