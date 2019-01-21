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21.01.2019 17:40
Рубрика: Экономика

Медведев: Все медучреждения получили доступ к широкополосному интернету

Текст: Владимир Кузьмин

В России завершена работа по подключению к широкополосному доступу к интернету всех больниц и поликлиник, а до конца 2021 года это планируется сделать и для школ.

Фото: iStock
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Для обеспечения учреждений здравоохранения к высокоскоростному выходу в Сеть пришлось проложить 38 тысяч километров оптоволокна, сообщил вице-премьер Максим Акимов на традиционном совещании премьер-министра Дмитрия Медведева с заместителями. Одновременно широкополосный интернет пришел в 1700 населенных пунктов, где его никогда не было.

Теперь перед правительством стоит задача по обеспечению качественным интернетом других социальных объектов, всего более 100 тысяч. "Акцент в первые три года сделаем на подключении школ", - подчеркнул Акимов. До конца 2021 года все 40 тысяч школ - в шести тысячах высокоскоростной доступ в Сеть уже есть - получат такие возможности.

Фото: data-economy.ru
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К этим же каналам будут подключать и домовладения. Часть общей мощности зарезервировано для обычных граждан. Операторы, выигравшие конкурсы, должны обеспечить недискриминационный доступ к инфраструктуре, чтобы она не простаивала, подчеркнул зампред правительства.

- Школы - это, что называется, исключительно важно, но для того, чтобы у нас в целом цифровая среда создавалась, надо, чтобы и другие органы управления были подключены, чтобы у нас не было того, что принято называть цифровым разрывом, - указал Дмитрий Медведев.

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