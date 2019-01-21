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21.01.2019 19:57
Рубрика: В мире

Мэй выступила против повторного референдума по Brexit

Текст: Юрий Когалов
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступает против повторного проведения референдума о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза. Об этом глава правительства заявила, выступая в Палате общин.
Фото: Reuters Фото: Reuters
Фото: Reuters

"Мне не нравится идея второго референдума, наша задача - реализовать результаты первого референдума. Я не верю, что большая часть Палаты общин поддерживает эту идею. Новый референдум нанесет ущерб единству страны и подорвет веру в демократию. Это создало бы сложный прецедент, который будет иметь серьезные последствия для того, как мы проводим референдумы в этой стране", - отметила Мэй.

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Премьер отвергла также возможность внесения изменений в Белфастское соглашение 1998 года с целью решить проблему границы на острове Ирландия.

"Я никогда не намеревалась делать это", - заявила глава британского правительства.

Высказалась она и против продления действия статья 50 Лиссабонского соглашения, регламентирующего сроки выхода из ЕС.

"Говорят, что мы в парламенте не можем договориться об условиях "сделки" и следует отменить процедуру, запущенную по статье 50. Но продление срока действия статьи не исключит автоматически вероятность выхода страны из ЕС без "сделки", это всего лишь отсрочит такой вариант", - подчеркнула Мэй.

Фото: REUTERS
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По ее мнению, необходимо достичь соглашения с Брюсселем условиям выхода из Евросоюза.

"Подход правительства к Brexit должен измениться, и он изменился… Многие обеспокоены тем, что Британия может выйти из ЕС без "сделки". Некоторые хотят, чтобы мы исключили такой вариант. Но правильный путь - это одобрить предлагаемое правительством соглашение", - отметила Мэй.

Ради этого премьер готова вернуться к переговорам с партиями по ряду вопросов, содержащихся в соглашении, выслушать мнение депутатов по поводу проблем, связанных с пограничным и таможенным режимом в Северной Ирландии. По ее словам, в будущем министр по делам Brexit будет кратко информировать избранные комитеты, чтобы то, что говорят депутаты, не подрывало переговорную позицию правительства.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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