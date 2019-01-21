МИД РФ: Москва готова ответить на санкции ЕС за "инцидент в Солсбери"

В российском МИД прокомментировали решение Совета ЕС по иностранным делам по "делу Скрипалей". Политику ЕС в ведомстве назвали санкционным механизмом, "будто бы нацеленным на противодействие применению и распространению химического оружия", а предъявленные обвинения сочли не выдерживающими критики.

"Развязанная британскими властями информационная кампания по этому делу преследует, в первую очередь, внутриполитические цели, - говорится в официальном заявлении МИД РФ. - Показательно, что новый ее всплеск совпал с очередной кризисной волной на переговорах о Brexit".

В ведомстве особо отметили, что под санкции в первую очередь попали "граждане России, а также Сирии - двух государств, обеспечивших (в отличие, например, от США) полное уничтожение имевшихся у них на вооружении арсеналов химического оружия под контролем ОЗХО".