Минэкономразвития отметило троекратное увеличение инфляции

Новости

На Северном флоте появился тренажер для подводного спецназа 16:50
Эксперты назвали опасное для здоровья спортивное упражнение 16:46
Агентство Fitch подтвердило рейтинг Беларуси со стабильным прогнозом 16:40
Умер гитарист Элвиса Пресли и Боба Дилана Реджи Янг 16:35
ЦОДД попросил водителей пересесть на метро из-за метели 16:35
Белорусские саперы испытали новые защитные костюмы "Сокол" 16:15
В аэропортах Москвы из-за непогоды задержано 17 рейсов 16:08
В Каменске-Уральском первоклассница получила травму на физкультуре 16:05
В Германии могут ограничить канцлерский срок 16:05
Завершено расследование дела нижегородки, убившей своих детей 16:04
Эрдоган намерен обсудить с Путиным создание зоны безопасности в Сирии 16:04
Более 200 новых разработок представят на выставке белорусские ученые 16:00
"Заряженные" Lada Vesta начали поступать к дилерам 16:00
Куртинайтис стал главным тренером баскетбольных "Химок" 15:58
Названы самые недорогие морские курорты России 15:38
Калининградца задержали за кражу игрового аккаунта 15:37
Собянин: Объем ремонта искусственных сооружений в Москве вырос в 10 раз 15:32
В Нижнем Новгороде не умеющий плавать школьник спас утопающего 15:31
В Ижевске мужчина обстрелял автомобиль 15:28
В России появится ультрадешевый грузовичок: известна цена 15:28
Перехват сирийской ПВО ракетной атаки сняли на видео 15:23
Мэр Саранска отчитал чиновников за то, что час ждал автобус 15:20
Появилось видео с места падения российского БТР в пропасть в Абхазии 15:20
Дмитрий Харатьян: Я не должен был играть эту роль в "Гардемаринах" 15:11
Сергей Бодров снимет фильм про Михаила Калашникова 15:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Видео: Минобороны показало роботов-саперов в деле
Видео: Минобороны показало роботов-саперов в деле
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
21.01.2019 15:34
Рубрика: Экономика

Минэкономразвития отметило троекратное увеличение инфляции

Текст: Надежда Толстоухова
Министерство экономического развития РФ опубликовало статистику инфляции в РФ в первой половине января 2019 года. Оказалось, что уровень инфляции с 1 по 14 января 2019 года оказался втрое выше, чем он был годом ранее: 0,65 процента против 0,21.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

На ускорении инфляции сказалось увеличение ставки НДС с 18 до 20 процентов и связанное с ним частичное повышение тарифов на коммунальные услуги на 1,7 процента. "Частичное повышение тарифов с 1 января при сохранении их суммарной индексации на уровне прошлого года станет дезинфляционным фактором во второй половине 2019 года", - считают в Минэкономразвития.

Банк России назвал срок пика инфляции в 2019 году

Данные Росстата показывают, что на динамике цен повышение НДС сказывается достаточно сдержанно: ускорился рост цен на непродовольственные товары, а темпы роста цен на продовольствие даже снизились по сравнению с декабрем (среднесуточный темп роста цен за первые две недели января составил 0,024 процента, тогда как в декабре показатель был равен 0,030 процента). Правда, по сравнению с январем 2018-го цены на продукты сейчас растут все равно быстрее.

По итогам 2018 года инфляция составила 4,3 процента, ускорившись с 2,5 процентов в 2017 году. На ускорение ее темпов оказали влияние такие глобальные факторы как ослабление рубля на фоне снижения цен на нефть и резкий рост объемов необеспеченного потребительского кредитования. Последний фактор вызывает особое беспокойство Минэкономразвития, поскольку темпы роста потребительского кредитования на уровне 20 процентов от года к году "неустойчивы и являются источником рисков для экономической динамики в ближайшие годы", - говорится в сообщении министерства.

Экономика Макроэкономика Правительство Минэкономразвития
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ЕС ввел санкции против России и Сирии за химоружие
ФСБ арестовала сборщиков денег для террористов
В Кремле назвали сложным вопрос региональных долгов за газ
"Роскосмос" сформирует отряд женщин-космонавтов
Израиль задействовал линию экстренной связи с военными РФ при ударах по САР