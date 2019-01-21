Минэкономразвития отметило троекратное увеличение инфляции

Министерство экономического развития РФ опубликовало статистику инфляции в РФ в первой половине января 2019 года. Оказалось, что уровень инфляции с 1 по 14 января 2019 года оказался втрое выше, чем он был годом ранее: 0,65 процента против 0,21.

На ускорении инфляции сказалось увеличение ставки НДС с 18 до 20 процентов и связанное с ним частичное повышение тарифов на коммунальные услуги на 1,7 процента. "Частичное повышение тарифов с 1 января при сохранении их суммарной индексации на уровне прошлого года станет дезинфляционным фактором во второй половине 2019 года", - считают в Минэкономразвития.

Данные Росстата показывают, что на динамике цен повышение НДС сказывается достаточно сдержанно: ускорился рост цен на непродовольственные товары, а темпы роста цен на продовольствие даже снизились по сравнению с декабрем (среднесуточный темп роста цен за первые две недели января составил 0,024 процента, тогда как в декабре показатель был равен 0,030 процента). Правда, по сравнению с январем 2018-го цены на продукты сейчас растут все равно быстрее.

По итогам 2018 года инфляция составила 4,3 процента, ускорившись с 2,5 процентов в 2017 году. На ускорение ее темпов оказали влияние такие глобальные факторы как ослабление рубля на фоне снижения цен на нефть и резкий рост объемов необеспеченного потребительского кредитования. Последний фактор вызывает особое беспокойство Минэкономразвития, поскольку темпы роста потребительского кредитования на уровне 20 процентов от года к году "неустойчивы и являются источником рисков для экономической динамики в ближайшие годы", - говорится в сообщении министерства.