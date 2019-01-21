Министр культуры подвел итоги киноотрасли в 2018 году

В Москве прошла пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы отечественной киноиндустрии в 2018 году. О том, что происходит в киноиндустрии, и о планах развития российского кино в 2019 году представителям СМИ рассказали спикеры: министр культуры РФ Владимир Мединский, исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов и гендиректор кинокомпании "Студия ТриТэ", продюсер Леонид Верещагин.

Самое важное, что было озвучено на брифинге, - впечатляющие цифры. Владимир Мединский сообщил, что за первые три недели января посетителями российских кинотеатров стали более 21,6 млн человек, из них - 72,2% - 15,6 млн человек отдали предпочтение фильмам российского производства. "1 миллион зрителей в день - это абсолютный рекорд за всю постсоветскую историю", - отметил Владимир Мединский и добавил: "Хотелось бы, чтобы так было весь год".

Затем Владимир Ростиславович назвал лидеров новогоднего проката - пятерку фильмов, которая стала буквально "золотой". Отечественные ленты "Т-34", "Полицейский с Рублевки", "Елки", "Три богатыря", "Снежная Королева" - собрали к 21 января 2019 года более 5 млрд рублей. А конкретно - "Т-34" - более 2 млрд рублей, "Полицейский с Рублевки" - более 1,6 млрд рублей, "елки. Последние" - более 700 млн рублей (тут министр пошутил, что при таких сборах "Елки" могут быть и не "последними"), "Три богатыря" - более 600 млн рублей и "Снежная Королева" - почти млн рублей.

С особой гордостью министр сказал о российских картинах, которые в 2018 году стали призерами престижных международных фестивалей. Это - "Человек, который удивил всех", "Айка", "Сулейман-гора", "Календарь", "Довлатов" и "Подбросы". Также он отметил, что три ленты, созданные при поддержке Минкультуры России, были выдвинуты несколькими странами в 2019 году как претенденты на "Оскар". Речь о номинации "лучший фильм на иностранном языке". Это картины "Собибор" - ее выбрал российской оскаровский комитет, "Айка" и "Спитак".

"Сразу три картины, созданные при поддержке Минкультуры России, выдвинуты в 2019 году на "Оскар". Лента "Собибор" режиссера Константина Хабенского представила Россию, фильм "Айка" режиссера Сергея Дворцевого - Казахстан и картина "Спитак" режиссера Александра Котта - Армению", - уточнил Владимир Мединский.

При этом он подчеркнул, что планы на 2019-й год уже известны. В частности, рассказал, как будет выглядеть афиша кинотеатров в следующие новогодние праздники: "Совершенно точно, в ней будет присутствовать кинопроект Константина Эрнста и Анатолия Максимова "Союз спасения" о декабристах и продолжение ленты "Притяжение" от Федора Бондарчука", и добавил, что в новогоднюю афишу-2020 могут войти новые части анимационных саг "Три богатыря", "Снежная Королева" и ряд романтических кинокомедий.

Далее министр отметил еще две задачи, которые считаются в киноотрасли приоритетными. Первое - продолжится работа по кинофикации малых городов. Уже было открыто 787 переоборудованных кинозалов, а до 2024 года планируется открыть еще 1200. "В стране не останется ни одного малого города, где не было бы кинотеатра". Вторая задача - поддержка Госфильмофонда. По словам министра, заложено порядка трех с половиной млрд рублей на закупку оборудования для оцифровки архива. "Сейчас оцифровано всего 10 процентов архива, - сказал Владимир Мединский, и мы хотим уделить этому проекту особое внимание". Министр ответил и критикам, которые говорят, что у нас снимается только военное кино. Он перечислил еще восемь жанров, представленных в российских картинах за последний год. Это спортивная драма, военно-приключенческое кино, комедии, сказки-фэнтези, комедия положений, историческая драма, любовная мелодрама, фильм-катастрофа и научно-фантастическое кино.

Вячеслав Тельнов рассказал о ряде изменений в деятельности Фонда кино, которые будут способствовать большей эффективности в работе ведомства. А также озвучил названия картин, снятых при поддержке Фонда, которые должны оправдать ожидания в прокате. Это - "Девятая", "Тайна печати дракона", "Вратарь галактики", "Миллиард", "Громкая связь" и другие.

Леонид Верещагин сказал, что конкретно для их студии 2019-й - был "потрясающий год": "У нас было три проекта. Это фильм "Движение вверх", который посмотрело больше 12 млн человек. Вдумайтесь в эти цифры, ведь насильно в кинотеатры людей не загонишь, а на рекламу не хватит денег". Также Верещагин назвал фильмы "Тренер" и "Т- 34". "Мы все болеем за то, чтобы "Т-34" обогнал "Пиратов Карибского моря" и стал вторым в истории российского проката по сборам", - сказал он. А в конце своего выступления выразил надежду, что "доверие зрителей перерастет в любовь, а те показатели, которых мы достигли, станут устойчивым трендом".

Что касается зрителей, если уж особый акцент сделан на новогоднем прокате, то за эти праздники и каникулы в который раз все россияне пересмотрели по ТВ советские фильмы, ставшие уже классикой. Кстати, об особой роли телевидения в развитии отечественного кино также говорили на пресс-конференции. И думается, что мечта любого зрителя, чтобы снимали в России такие новые фильмы, которые бы любили и цитировали не меньше, чем старые советские. Судя по названным цифрам, время такого нового кино в нашей стране уже наступило.