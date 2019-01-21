Минпромторг начнет маркировать духи и фотокамеры

Минпромторг предлагает провести эксперимент по маркировке фотокамер, духов и туалетной воды, такие предложения содержатся в документах, подготовленных министерством и размещенных на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Эксперимент будет проходить с 1 марта по 30 ноября 2019 года. С 1 декабря 2019 года маркировку фотокамер, духов и туалетной воды предлагают сделать обязательной.

Сейчас уже определены 10 товарных групп, для которых обязательная маркировка вводится в следующем году: сигареты - с 1 марта, обувь - 1 июля, шины - 1 декабря, а также духи, фотокамеры и аксессуары к ним.